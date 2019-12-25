تلاجة الماني – تلاجة بلت ان – تلاجة كلوجمان ضمان 5 سنين وخدمة مابعد البيع شركة برنرتك الوكيل الوحيد في مصر لاجهزة المطابخ كلوجمان الالمانيه اكبر تشكيلة لاجهزه المطبخ البلت ان-شفاطات- افران- مسطحات-تلاجات-غسالات-ميكرويف لدينا انواع كثيرة من التلاجات: تلاجات,تلاجات الماني ,تلاجات كلوجمان,تلاجات بلت ان,تلاجات سايد باي سايد,تلاجات مطبخ ثلاجة KFF700X ثلاجة 70 سم أستنلس ستيل توفير طاقة الكهرباء 3 أدراج السحب الكامل للمنتجات