تكييف يورك 1.5 حصان بارد ساخن بلازما ديجيتال 2022

(للبيع)
|للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 معانا احنا وبس مش هتحتاج تحوش ولا محتاج تتعب نفسك . وده لاننا عملنالك اقوى العروض على تكييف يورك الكاش والتقسيط وكمان بمكالمة واحدة تكييفك هيكون متركب فى خلال 24 ساعة . يعنى هتكييف بيتك باقل جهد واقل سعر دلوقتى تكييف يورك ايسبيرج 1.5 حصان بارد ساخن بلازما ديجيتال بـ 7000 جنيه وتقدر تقسط على 18 شهر وتدفع قسط شهرى 445 جنيه
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|hadeerriver
|التليفون:
|01016600067
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|العنوان:
|212 شارع خالد بن الوليد بجوار محكمة الاسرة عمارة فورى الدور 3- حدائق حلوان
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|30/12/2021
|رقم الإعلان:
|2117239
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه