تكييف فريش سمارت 1.5 حصان 2021

للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 خلي برد الشتا بالنسبه ليك اخر همك وده لانك مع تكييف فريش سمارت هتلاقي افضل تدفئه و افضل تبريد مش بس كده لا ده كمان هتلاقي افضل ضمان 5 سنوات ع التكييف بالكامل دلوقتى تكييف فريش سمارت بارد ساخن 1.5حصان بلازما ديجيتال بـ 6950 جنيه بس و العرض ده لمدة محدودة حتي نفاد الكمية و لو بتفكر ف طرق سداد غير الكاش دلوقتي عندنا التقسيط باقل فايدة . يعنى اقل قسط شهري هتلاقيه في اي مكان بدون مقدم يعني مافيش اسهل من كده ا