تكييف فريش سمارت 1.5 حصان بارد ساخن بلازما ديجيتال 2022

(للبيع)
|للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 مع قرب نهاية السنة والاحتفالات ببداية السنة الجديدة . وعلشان احنا عارفين ان الاحتفال بالسنة الجديدة ميكملش الا بوجود تكييف فريش عملنالك اقوي العروض علي تكييف فريش سمارت الى هيديلك اقوي تبريد واعلى تدفئة وباقل سعر في مصر دلوقتى تكييف فريش سمارت 1.5 حصان بارد ساخن بدون بلازما ديجيتال بـ 6950 جنيه وكمان تقدر تقسط تكييفك على 18 شهر و بدون اى مقدم بـ 440 - و
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|hadeerriver
|التليفون:
|01016600067
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|العنوان:
|212 شارع خالد بن الوليد بجوار محكمة الاسرة عمارة فورى الدور 3- حدائق حلوان
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|25/12/2021
|رقم الإعلان:
|2116641
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه