تكييف فريش سمارت 1.5 حصان بارد ساخن بلازما ديجيتال 2021

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: تكييف فريش سمارت 1.5 حصان بارد ساخن بلازما ديجيتال 2021 - في القاهرة مصر

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للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 عروضنا لسه ماخلصتش .واسعارنا غير اي حد تكييف فريش معاك صيف وشتاء وهيديك اقوي تدفئة وعلشان شهر ديسمبر شهر العروض والخصومات.عاملينلك اقوي عرض لتكييف فريش سمارت دلوقتى تكييف فريش سمارت بارد ساخن 1.5حصان بدون بلازما ديجيتال بـ6950 جنيه و لو بتفكر ف طرق سداد غير الكاش دلوقتي عندنا التقسيط باقل فايدة . يعنى اقل قسط شهري هتلاقيه في اي مكان بدون مقدم
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: hadeerriver
التليفون: 01016600067

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 212 شارع خالد بن الوليد بجوار محكمة الاسرة عمارة فورى الدور 3- حدائق حلوان
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 جنيه
تاريخ الإعلان: 22/12/2021
رقم الإعلان: 2116350
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للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 نفسك تاكل .
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للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 بيوتنا مخت.
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للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 الشتا ده ا.
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- في القاهرة مصر

للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 ابدا السنة.
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سعر تكييف جري فالكون 1.5 حصان بارد ساخن بلازما 2021

(للبيع)

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للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 اقوي عروض .
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21/12/2021
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تكييف فريش سمارت 1.5 حصان 2021

(للبيع)

- في القاهرة مصر

للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 خلي برد ال.
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للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 اشتري تكيي.
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عروض مكييفات جري نوفو 1.5 حصان بارد 2021

(للبيع)

- في القاهرة مصر

للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 يوم ما تفك.
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القسم: 

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19/12/2021
صورة الاعلان: اسعار مكييفات شارب استاندرد 1.5 حصان بارد بدون بلازما 2021 - في القاهرة مصر

اسعار مكييفات شارب استاندرد 1.5 حصان بارد بدون بلازما 2021

(للبيع)

- في القاهرة مصر

للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 علشان احنا.
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18/12/2021
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اسعار مكييفات كاريير 1.5 حصان 2021

(للبيع)

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للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 تكييفات كا.
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عرض تكييف ميديا ميشن 3 حصان بارد ساخن بلازما 2021

(للبيع)

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للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 تكييف ميدي.
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15/12/2021
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للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 احمي عيلتك.
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15/12/2021
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عرض تكييف كاريير بارد ساخن دجيتال 2021

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للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 كاريير عار.
العنوان:

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القسم: 

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15/12/2021
صورة الاعلان: عرض تكييف فريش تربو بلاك 1.5 حصان بارد 2021 - في القاهرة مصر

عرض تكييف فريش تربو بلاك 1.5 حصان بارد 2021

(للبيع)

- في القاهرة مصر

للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 مع تكييف ف.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

14/12/2021
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