تكييف فريش سمارت 1.5 حصان بارد ساخن بلازما ديجيتال 2021

للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 عروضنا لسه ماخلصتش .واسعارنا غير اي حد تكييف فريش معاك صيف وشتاء وهيديك اقوي تدفئة وعلشان شهر ديسمبر شهر العروض والخصومات.عاملينلك اقوي عرض لتكييف فريش سمارت دلوقتى تكييف فريش سمارت بارد ساخن 1.5حصان بدون بلازما ديجيتال بـ6950 جنيه و لو بتفكر ف طرق سداد غير الكاش دلوقتي عندنا التقسيط باقل فايدة . يعنى اقل قسط شهري هتلاقيه في اي مكان بدون مقدم