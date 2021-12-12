تكييف فريش سمارت 1.5 حصان بارد ساخن بدون بلازما ديجيتال 2021

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: تكييف فريش سمارت 1.5 حصان بارد ساخن بدون بلازما ديجيتال 2021 - في القاهرة مصر

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للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 لو عايز الشتا في بيتك يبقي زي الصيف يبقي انت اكيد محتاج تجيب تكييف بارد ساخن و دفاه لطيف تكييف فريش بارد ساخن سمارت التكييف رقم 1 في مجموعه تكييفات فريش يعني هتلاقي فيه اقوب تدفئه باقل استهلاك كهربي وكمان بضمان 5 سنوات ع التكييف بالكامل و سعره ممتاز دلوقتي تكييف فريش سمارت 1.5حصان بارد ساخن بدون بلازما ديجيتال بـ 6950 جنيه و لو بتفكر ف طرق سداد غير الكاش دلوقتي عندنا التقسيط باقل فايدة . يعنى اقل قسط
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: hadeerriver
التليفون: 01016600067

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العنوان: 212 شارع خالد بن الوليد بجوار محكمة الاسرة عمارة فورى الدور 3- حدائق حلوان
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 جنيه
تاريخ الإعلان: 12/12/2021
رقم الإعلان: 2114878
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للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 صحيح الدفا.
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12/12/2021
صورة الاعلان: اقوى العروض على تكييف جري 2021 - في القاهرة مصر

اقوى العروض على تكييف جري 2021

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للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 اختار تكيي.
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عرض سعر تكييف كاريير 1.5 حصان 2021

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للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 انسي البرد.
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11/12/2021
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للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 خطورة الدف.
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1 جنيه

11/12/2021
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اسعار مكييفات ال جي اس بلس 2.25 حصان بارد بلازما 2021

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للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 من غير اى .
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1 جنيه

11/12/2021
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خصائص تكييف ال جي اس بلس 2021

(للبيع)

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للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 تكييف LG ع.
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9/12/2021
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سعر تكييف كاريير اوبتيماكس 1.5 حصان بارد ساخن 2021

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للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 ليه تجيب د.
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القسم: 

1 جنيه

9/12/2021
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سعر تكييف شارب استاندرد 1.5 بارد 2021

(للبيع)

- في القاهرة مصر

للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 الحق واشتر.
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القسم: 

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8/12/2021
صورة الاعلان: سعر تكييف ميديا ميشن بارد - في القاهرة مصر

سعر تكييف ميديا ميشن بارد

(للبيع)

- في القاهرة مصر

للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 تكيييف ميد.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

8/12/2021
صورة الاعلان: سعر تكييف كاريير اوبتي ماكس 1.5 حصان بارد 2021 - في القاهرة مصر

سعر تكييف كاريير اوبتي ماكس 1.5 حصان بارد 2021

(للبيع)

- في القاهرة مصر

للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 اشتري تكيي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

8/12/2021
صورة الاعلان: خصائص تكييف يورك بارد بلازما ديجيتال - في القاهرة مصر

خصائص تكييف يورك بارد بلازما ديجيتال

(للبيع)

- في القاهرة مصر

للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 تجنبي تشغي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

7/12/2021
صورة الاعلان: سعر تكييف كاريير اوبتي ماكس 1.5 حصان بارد ساخن 2021 - في القاهرة مصر

سعر تكييف كاريير اوبتي ماكس 1.5 حصان بارد ساخن 2021

(للبيع)

- في القاهرة مصر

للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 متخليش الب.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

7/12/2021
صورة الاعلان: سعر تكييف ميديا ميشن بارد ساخن - في القاهرة مصر

سعر تكييف ميديا ميشن بارد ساخن

(للبيع)

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للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 في حاجات ك.
العنوان:

القاهرة - مصر
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7/12/2021
صورة الاعلان: مميزات وعيوب تكييف يورك 2021 - في القاهرة مصر

مميزات وعيوب تكييف يورك 2021

(للبيع)

- في القاهرة مصر

للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 بتدور كتير.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

5/12/2021
صورة الاعلان: سعر تكييف كاريير اوبتي ماكس 1.5 حصان بارد 2021 - في القاهرة مصر

سعر تكييف كاريير اوبتي ماكس 1.5 حصان بارد 2021

(للبيع)

- في القاهرة مصر

للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 الجو في شه.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

5/12/2021
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