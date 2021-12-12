تكييف فريش سمارت 1.5 حصان بارد ساخن بدون بلازما ديجيتال 2021

للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 لو عايز الشتا في بيتك يبقي زي الصيف يبقي انت اكيد محتاج تجيب تكييف بارد ساخن و دفاه لطيف تكييف فريش بارد ساخن سمارت التكييف رقم 1 في مجموعه تكييفات فريش يعني هتلاقي فيه اقوب تدفئه باقل استهلاك كهربي وكمان بضمان 5 سنوات ع التكييف بالكامل و سعره ممتاز دلوقتي تكييف فريش سمارت 1.5حصان بارد ساخن بدون بلازما ديجيتال بـ 6950 جنيه و لو بتفكر ف طرق سداد غير الكاش دلوقتي عندنا التقسيط باقل فايدة . يعنى اقل قسط