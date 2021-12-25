تكييف شارب انفرتر 3 حصان بارد ساخن 2022

(للبيع)
|للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 استمتع بهواء يصل لأي مكان في الغرفة مع تكييف شارب انفرتر 3 حصان بارد - ساخن لما تختار خاصيه تقسيم الغرفة إلي 6 أجزاء التكييف هيقوم تلقائي بتوجيه الهواء للجزء اللي هتختاره دلوقتى تكييف شارب انفرتر 3 حصان بارد ساخن بلازما ديجيتال بـ 15300 جنيه ولو بتدور علي التقسيط دلوقتي ممكن تقسط معانا تكييفك من 6 شهور حتي 18 شهر باقل نسبه فؤائد و بدون مقدم
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|hadeerriver
|التليفون:
|01016600067
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|العنوان:
|212 شارع خالد بن الوليد بجوار محكمة الاسرة عمارة فورى الدور 3- حدائق حلوان
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|25/12/2021
|رقم الإعلان:
|2116680
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه