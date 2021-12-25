تكييف شارب انفرتر 3 حصان بارد ساخن 2022

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: تكييف شارب انفرتر 3 حصان بارد ساخن 2022 - في القاهرة مصر

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للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 استمتع بهواء يصل لأي مكان في الغرفة مع تكييف شارب انفرتر 3 حصان بارد - ساخن لما تختار خاصيه تقسيم الغرفة إلي 6 أجزاء التكييف هيقوم تلقائي بتوجيه الهواء للجزء اللي هتختاره دلوقتى تكييف شارب انفرتر 3 حصان بارد ساخن بلازما ديجيتال بـ 15300 جنيه ولو بتدور علي التقسيط دلوقتي ممكن تقسط معانا تكييفك من 6 شهور حتي 18 شهر باقل نسبه فؤائد و بدون مقدم
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: hadeerriver
التليفون: 01016600067

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 212 شارع خالد بن الوليد بجوار محكمة الاسرة عمارة فورى الدور 3- حدائق حلوان
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 جنيه
تاريخ الإعلان: 25/12/2021
رقم الإعلان: 2116680
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للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 مع قرب نها.
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العنوان:

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- في القاهرة مصر

للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 الشتا ده ا.
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- في القاهرة مصر

للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 ابدا السنة.
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للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 اقوي عروض .
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- في القاهرة مصر

للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 يوم ما تفك.
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(للبيع)

- في القاهرة مصر

للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 علشان احنا.
العنوان:

القاهرة - مصر
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18/12/2021
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