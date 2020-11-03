عايز تكييف يفهمك من نظره عين يبقي اكيد جري خفيف علي جيبك وعلي فاتوره الكهربا يبقي اكيد جري سيبك من اللي يقولك مافيش صيانة وهتلف وتتعب علي ما حد يجيلك عشان انت مش محتاج غير بس تتصل بينا وهنبعتلك نخبه من افضل مهندسي التكييف في بورسعيد وفي نفس اليوم