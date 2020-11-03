تكييف جري

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: تكييف جري - في بورسعيد مصر

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عايز تكييف يفهمك من نظره عين يبقي اكيد جري خفيف علي جيبك وعلي فاتوره الكهربا يبقي اكيد جري سيبك من اللي يقولك مافيش صيانة وهتلف وتتعب علي ما حد يجيلك عشان انت مش محتاج غير بس تتصل بينا وهنبعتلك نخبه من افضل مهندسي التكييف في بورسعيد وفي نفس اليوم
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة الشرقاوي تك للتكييف والتبريد
التليفون: 01060271088 - 01023440055 -0663699042 -01127912622

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: بورسعيد حي الزهور اول نادي الرباط امام جمعية الصم والبكم عماره البخاري م2 معرض 27- حي الزهور
بورسعيد -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 6,250 جنيه
تاريخ الإعلان: 17/12/2020
رقم الإعلان: 2076532
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: معارض بيع اثاث مكتبي اثاث شركات اوفيس وود فرنتشر بالمهندسين

معارض بيع اثاث مكتبي اثاث شركات اوفيس وود فرنتشر بالمهندسين

(للبيع)

إعلان مميز
اثاث شركات مكتبي 01003755888 معارض اثاث مكتبي مميز 11 شارع شهاب - المهندسين 0233381184 - اثاث مكتبي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

3/11/2020
صورة الاعلان: لدينا راعيات مسنين.شغالات .بيبيسيترلكا فة المحافظات

لدينا راعيات مسنين.شغالات .بيبيسيترلكا فة المحافظات

(طلب عمل)

لدينا راعيات مسنين.شغالات.بيبيسيترلكافة المحافظات01017902000 شغالات فى مصر نوفر عمالة مصرية و افريقي.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

17/12/2020
صورة الاعلان: مطلوب لكبرى شركات اللوجيستيك فى السعوديه ( الرياض ) :

مطلوب لكبرى شركات اللوجيستيك فى السعوديه ( الرياض ) :

(فرصة عمل)

مطلوب لكبرى شركات اللوجيستيك فى السعوديه ( الرياض ) : مندوب توصيل طرود بالشروط الأتيه : *لايزيد ا.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

17/12/2020
صورة الاعلان: مطلوب لكبرى شركات الدعايا والاعلان بالسعوديه ( مكه ) :

مطلوب لكبرى شركات الدعايا والاعلان بالسعوديه ( مكه ) :

(فرصة عمل)

مطلوب لكبرى شركات الدعايا والاعلان بالسعوديه ( مكه ) : مصمم جرافيك بالشروط الأتيه : *مؤهل فنون جمي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

17/12/2020
صورة الاعلان: عاجل مطلوب لمجموعه طبيه كبري

عاجل مطلوب لمجموعه طبيه كبري

(فرصة عمل)

عاجل مطلوب لمجموعه طبيه كبري لفروعها بالرياض 1-اطباء وطبيبات عام اسنان ( Couples) ( يفضل الحاصلين عل.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 ريال

17/12/2020
صورة الاعلان: اجود اثاث مكتبي واحدث الموديلات لدى معارض اوفيس وود فرنتشر

اجود اثاث مكتبي واحدث الموديلات لدى معارض اوفيس وود فرنتشر

(للبيع)

اوفيس وود فرنتشر Office Wood Furniture 01003755888معارض اثاث مكتبي متكامل - فرش مقرات ادارية - مكاتب.
العنوان:

الجيزة - مصر

10 جنيه

17/12/2020
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صورة الاعلان: مزارع للبيع

مزارع للبيع

(للبيع)

لو بتفكر فى مزرعة يبقي لازم تحديد هدفك من الشراء لأن تحديد الهدف بيتبعه تحديد لنوعية المزرعة اللى .
العنوان:

الإسماعيلية - مصر
القسم: 

325,000 جنيه

17/12/2020
صورة الاعلان: شركة IBC الوكيل الوحيد للإنتركم الأيطالى فى مصر ماركة Farfisa بنوعيه الصوتى

شركة IBC الوكيل الوحيد للإنتركم الأيطالى فى مصر ماركة Farfisa بنوعيه الصوتى

(للبيع)

كيت كامل ( لوحة 1 زرار شامله الكاميرا و مايك و سبيكر + مونيتور هاند فرى + باور ) امكانيه عمل اتصال د.
العنوان:

القاهرة - مصر

3,100 جنيه

17/12/2020
صورة الاعلان: صيف وغير جو وامتلك شاليهك بروف كبير براس سدر

صيف وغير جو وامتلك شاليهك بروف كبير براس سدر

(للتقسيط)

متلك شاليهك بروف واسع لحفلات الشواه مباشرة علي بعد 60 دقيقة من القاهرة بمساحة 84م مكون من (غرفة+حمام.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

84,000 جنيه

17/12/2020
صورة الاعلان: صيف وغير جو وامتلك شاليهك بروف كبير براس سدر

صيف وغير جو وامتلك شاليهك بروف كبير براس سدر

(للبيع)

امتلك شاليهك بروف واسع لحفلات الشواه مباشرة علي بعد 60 دقيقة من القاهرة بمساحة 84م مكون من (غرفة+حما.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

84,000 جنيه

17/12/2020
صورة الاعلان: صيف وغير جو وامتلك شاليهك بروف كبير براس سدر

صيف وغير جو وامتلك شاليهك بروف كبير براس سدر

(للتقسيط)

امتلك شاليهك بروف واسع لحفلات الشواه مباشرة علي بعد 60 دقيقة من القاهرة بمساحة 84م مكون من (غرفة+حما.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

84,000 جنيه

17/12/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليهك بحديقة من روز ا علي فيو البحر مباشرة براس سدر

امتلك شاليهك بحديقة من روز ا علي فيو البحر مباشرة براس سدر

(للتقسيط)

استثمر وقضي مصيفك ومشتاك وامتلك شاليهك بحديقة بمساحة 67م مكون من (2غرفة+حمام+مطبخ +ريسبشن+حديقة) است.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

84,000 جنيه

17/12/2020
صورة الاعلان: تشطيبات وديكورات بالتقسيط

تشطيبات وديكورات بالتقسيط

(للتقسيط)

شركة العاصمة لديكورات والتشطيبات بالتقسيط وكاش ونظام التقسيط من سنة حتى 5 سنوات نظام التشطيب كل مايخ.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

17/12/2020
صورة الاعلان: مطلوب لكبرى شركات المواد الغذائيه فى السعوديه ( الرياض ، جده ، الدمام ، الم

مطلوب لكبرى شركات المواد الغذائيه فى السعوديه ( الرياض ، جده ، الدمام ، الم

(فرصة عمل)

مطلوب لكبرى شركات المواد الغذائيه فى السعوديه ( الرياض ، جده ، الدمام ، المنطقه الجنوبيه ) : أمين مس.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

17/12/2020
صورة الاعلان: Legal services for businesses and individuals

Legal services for businesses and individuals

(للبيع)

We are Lithuanian law firm and we offer you best service in EU: - European visa - Residence permit -.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر

1,000 دولار

17/12/2020
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