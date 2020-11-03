(للبيع)
|عايز تكييف يفهمك من نظره عين يبقي اكيد جري خفيف علي جيبك وعلي فاتوره الكهربا يبقي اكيد جري سيبك من اللي يقولك مافيش صيانة وهتلف وتتعب علي ما حد يجيلك عشان انت مش محتاج غير بس تتصل بينا وهنبعتلك نخبه من افضل مهندسي التكييف في بورسعيد وفي نفس اليوم
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الشرقاوي تك للتكييف والتبريد
|التليفون:
|01060271088 - 01023440055 -0663699042 -01127912622
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|بورسعيد حي الزهور اول نادي الرباط امام جمعية الصم والبكم عماره البخاري م2 معرض 27- حي الزهور
بورسعيد - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|6,250 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|17/12/2020
|رقم الإعلان:
|2076532
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