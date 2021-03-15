تكييفات پأقل وارخص الاسعار توكيل شارب

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (الجيزة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: تكييفات پأقل وارخص الاسعار توكيل شارب - في الجيزة مصر

إضغط على الصورة لتكبيرها

تكييفات بأقل وارخص والاسعار من شركة صلاح الدين يوجد جميع ماركات التكييف شارب وكاريير يونيون اير وجري وفريش وتورنيدو وسامسونج يوجد جميع انواع التكييف شباك وسبليت ومركزي وفري ستاند وكونسيلد لدينا مهندسين علي اعلي مستوي من الخبره والكفاءة متخصصين في عمل تجهيزات الفلل والفنادق والقصور المولات امكانيه التعاقد بالتليفون والتوريد خلال ساعه التوريد والتركيب مجانا داخل القاهره عمل صيانات لجميع انواع الاجهزه باسعار رمزيه للمزيد اتصل بنا 01017574834 01550410109
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: جهاد جمال
التليفون: 01017574834 _ 01550410109

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: ١٦ شارع ياسر محفوظ الرشاح- وسط البلد
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 5,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 8/6/2021
رقم الإعلان: 2096310
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: صيانة يونيون اير في مصر - في الجيزة مصر

صيانة يونيون اير في مصر

(للبيع)

- في الجيزة مصر

صيانة مكيفات يونيون اير في مصر تقدم خدمة صيانة مكيفات يونيون اير و توفير خدمة تجديد ضمان مكييف يونيو.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

15/3/2021
صورة الاعلان: اصلاح مكيفات يونيون اير في الشيخ زايد _ اكتوبر - في الجيزة مصر

اصلاح مكيفات يونيون اير في الشيخ زايد _ اكتوبر

(للبيع)

- في الجيزة مصر

صيانة مكيف يونيون اير في مصر تقدم خدمة صيانة مكيفات يونيون اير و توفير خدمة تجديد ضمان مكييف يونيون .
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

110 جنيه

15/3/2021
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager