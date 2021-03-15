تكييفات پأقل وارخص الاسعار توكيل شارب

(للبيع)
|تكييفات بأقل وارخص والاسعار من شركة صلاح الدين يوجد جميع ماركات التكييف شارب وكاريير يونيون اير وجري وفريش وتورنيدو وسامسونج يوجد جميع انواع التكييف شباك وسبليت ومركزي وفري ستاند وكونسيلد لدينا مهندسين علي اعلي مستوي من الخبره والكفاءة متخصصين في عمل تجهيزات الفلل والفنادق والقصور المولات امكانيه التعاقد بالتليفون والتوريد خلال ساعه التوريد والتركيب مجانا داخل القاهره عمل صيانات لجميع انواع الاجهزه باسعار رمزيه للمزيد اتصل بنا 01017574834 01550410109
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|جهاد جمال
|التليفون:
|01017574834 _ 01550410109
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|العنوان:
|١٦ شارع ياسر محفوظ الرشاح- وسط البلد
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|5,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/6/2021
|رقم الإعلان:
|2096310
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110 جنيه