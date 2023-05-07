تكييفات ميديا باقل اسعار

للاستفسار 01025188004 - 01102192000 - 01143888081 - 01016600067- 01013044415 whatsapp \ 01102192000 و معانا التقسيط بقي اسهل لان معانا تقدر تقسط تكييفك بكل سهوله و بدون مقدم و اقل نسبه فوايد و كمان اطول فتره سداد ومش بس كدا دا كمان التوصيل مجااااااااااااااااااااااااااني و التركيب كمان مجااااااااااااااااااااااني يلا مستني ايه كل اللي عليك انك تكلمنا و تطلب تكييفك من البيت و هنجيلك لحد باب البيت في اقل من 24 ساعه وظيفة التشخيص الذاتي عند حدوث عطل يغلق الجه