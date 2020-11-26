تقويم اسنان

(فرصة عمل)
|#تعاقد من مصر - #جدة #نقل_كفالة جميع الجنسيات - #الباحة مطلوب أخصائي تقويم أسنان نطلب أخصائي / أخصائية #تقويم للعمل لدى مركز متخصص بطب الأسنان بمدينة جدة / الباحة – بالمملكة العربية السعودية 🔹بالمواصفات التالية: 1⃣ خبرة لا تقل عن سنتين بعد الماجستير أو زمالة 2⃣ الحصول على البرومترك أو ترخيص الهيئة 🔸 بالإمتيازات التالية: 1⃣ تعاقد فوري لمدة عامين والتأشيرة مفوضة وجاهزة 2⃣ سكن عائلي مؤثث - تذاكر طيران - تأمينات إجتماعية وطبية 3⃣ راتب شهري مجزي جدا + نسبة من دخل العيادة ✔ للجادين فقط، يس
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|dina
|التليفون:
|01559919385
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|العنوان:
|54 شارع السودان المهندسين- المهندسين
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|26/11/2020
|رقم الإعلان:
|2074185
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