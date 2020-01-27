تقنيات التحليل المتقدم فى أمن المعلومات

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تفاصيل الإعلان
يتشرف مركز العالمية للتدريب ان يقدم لسيادتكم دورة تدريبية عن تقنيات التحليل المتقدم فى أمن المعلومات كما اننا نقدم دورات في كافة المجالات ومنها : برامج الامن والسلامة والصحة المهنيه دورات التأمين دورات الجودة والانتاج دورات المشتريات و المخازن و اللوجيستك دورات الشحن و الجمارك ودورات الموانيء دورات الملاحة والموانئ البرامج الطبية دورات سلامة الغذاء للـتـواصـل ا/شيماء مجدي www.alamtatc.com جوال –واتس أب : 00201555558308-00201111781090 shaimaa@alamyatc.com
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: مركز تدريب العالمية
التليفون: 00201111781090 - 00201555558308

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 0- 22222
دبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 4/2/2020
رقم الإعلان: 2051616
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