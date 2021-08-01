تقدم شركه ارابيا للتجاره اقوى الالات تصوير المستندات

(للبيع)
|وحش التصوير والطباعه زيروكس 5875 - سرعه 75 صوره / الدقيقه - تكبير 400 % - تصغير 25 % - تصوير على الوجهين اتوماتيك - امكانيه الطباعه من فلاشه - تحمل شهرى يصل الى 300 الف نسخه - تصوير اسود - طباعه اسود - سكانر الوان ومميزات اخرى كثيره مناسبه للمطابع - المدارس - الشركات الكبرى - للمكتبات والسنتر التعليمى فقط اسال عن السعر عند الاتصال - العرض لا يشمل استبدال او تقسيط - العروض مستمره حتى نفاذ الكميه 01117345773 - 01117345733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|م / مجدي
|التليفون:
|01117345733
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|العنوان:
|شارع العشرين متغرع من جسر السويس خلف حديقه بدر- جسر السويس
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|3/8/2021
|رقم الإعلان:
|2101437
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
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