تقدم شركه ارابيا للتجاره اقوى الالات تصوير المستندات

وحش التصوير والطباعه زيروكس 5875 - سرعه 75 صوره / الدقيقه - تكبير 400 % - تصغير 25 % - تصوير على الوجهين اتوماتيك - امكانيه الطباعه من فلاشه - تحمل شهرى يصل الى 300 الف نسخه - تصوير اسود - طباعه اسود - سكانر الوان ومميزات اخرى كثيره مناسبه للمطابع - المدارس - الشركات الكبرى - للمكتبات والسنتر التعليمى فقط اسال عن السعر عند الاتصال - العرض لا يشمل استبدال او تقسيط - العروض مستمره حتى نفاذ الكميه 01117345773 - 01117345733