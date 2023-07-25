تقدم شركة ايلى بوب ديزاين لعملاءها #قواطيع_حمامات

(For Sale)
|تقدم شركة ايلى بوب ديزاين لعملاءها احدث و أجود الخامات من الكومباكت قواطيع فواصل الحمامات hpl صيني ، هندي ، أوروبي اكسسوارات استانلس ٣٠٤ #elle pop design #ايلى-بوب-ديزاين #كومباكت_hpl #قواطيع_حمامات #قواطيع_hpl #فواصل_كومباكت #حمامات_hpl #تربيزات_كومباكت_hpl #كراسي_مطاعم_كومباكت_hpl #سعر_قواطيع_hpl_كومباكت #ابواب_HPL_كومباكت #سعر_قواطيع_حمامات #سعر_كومباكتHPL #HPL_كومباكت #hpl_compact #compact_hpl لتواصل : ا. مريم 01222365641 01288882804
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|marim
|Telephone:
|01222365641
Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
|Location:
|عمارات الفاروقية جسر السويس- جسر السويس
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|1 Pound
|Posting Date:
|25/7/2023
|Ad Number:
|2239522
11,786 Pound
1 Pound
1 Pound
1 Pound
1 Pound
1 Pound
1 Pound
1 Pound
1,500 Pound
1 Pound
1 Pound
1 Pound
1 Pound
1 Pound
1 جنيه مصرى