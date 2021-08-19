تقدر تأجر عربيتك دلوقتي مع شركة كبرى وبكافة الضمانات

(مطلوب للإيجار)
|مطلوب سيارات ملاكي بدون سائق للعمل في شركات كبرى للمقاولات والتعاقد سنة أو أكثر والسيارات المطلوبة النترا cn7 وكيا سيراتو وتويوتا كورولا وكيا سيبورتاج وتوسان موديل 2021 والشركة تتحمل مسؤولية السيارة من ساعة التعاقد ومسؤولة عن الصيانة وزيت والبنزين والمخلفات الاتصال علي رقم 01010709524-01068161844
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|car campany
|التليفون:
|01010709524
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|العنوان:
|المنشية- الاسكندرية
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|10,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|19/8/2021
|رقم الإعلان:
|2102982
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