تقدر تأجر عربيتك دلوقتي مع شركة كبرى وبكافة الضمانات

مطلوب سيارات ملاكي بدون سائق للعمل في شركات كبرى للمقاولات والتعاقد سنة أو أكثر والسيارات المطلوبة النترا cn7 وكيا سيراتو وتويوتا كورولا وكيا سيبورتاج وتوسان موديل 2021 والشركة تتحمل مسؤولية السيارة من ساعة التعاقد ومسؤولة عن الصيانة وزيت والبنزين والمخلفات الاتصال علي رقم 01010709524-01068161844