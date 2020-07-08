تفتيش الحقائب في المطار

(للبيع)
|لاشك في أن التدابير الأمنية في المطارات هي أكثر ما يزعجك خلال رحلتك الجوية، فبعد قضائك لمدة ساعة أو أكثر في طابور طويل تخضع لعملية المسح بجهاز تفتيش الحقائب أنت وأغراضك، وبمرورك عبر بوابة المسح الغريبة تلك لابد أنك سألت نفسك في مرحلة ما: أي نوع من التكنولوجيا يستخدم في أجهزة المسح هذه؟ وما هو مقدار الإشعاعات التي أعرض نفسي لها عند مروري من خلالها؟ وما السبب في ذلك يا ترى؟ جهاز كشف محتوى الحقائب اكسراي للتواصل 0595688150
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|عبدالرحمن
|التليفون:
|0595688150
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|العنوان:
|- مكة
مكة - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|9/7/2020
|رقم الإعلان:
|2062607
1 ريال
500 ريال
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1 ريال
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1 ريال
1,500 ريال
1 ريال
100 ريال