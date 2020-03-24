تعليم صيانة التكيف والتبريد بقنا

كاديمية الرواد جاتلك قنا اتعلم صيانة التكييف والتبريد وخد الصيف من اوله انت عارف ان فنى التبريد مرتبة مبيقلش عن 3الاف انت عارف ان تركيب التكيف مبيقلش عن 350ج انت عارف شحن الفريون بكام وبيكلف الفنى كام انت عارف عد عدد فنين التكيف والتبريد قليلين جدا وبندور عليهم بالعافية يا تلاقى واحد فى منطقتك او متلاقيش انت عارف ان فنى التكيف مطلوب جدا فى دول الخليج ان عارف ان فى الاماكن السياحية فنى التكيف مرتبة اعلى مرتب وكمان فى مواعيد صباحى 01110126202