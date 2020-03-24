تعليم صيانة التكيف والتبريد بقنا

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (قنا) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: تعليم صيانة التكيف والتبريد بقنا - في قنا مصر

إضغط على الصورة لتكبيرها

كاديمية الرواد جاتلك قنا اتعلم صيانة التكييف والتبريد وخد الصيف من اوله انت عارف ان فنى التبريد مرتبة مبيقلش عن 3الاف انت عارف ان تركيب التكيف مبيقلش عن 350ج انت عارف شحن الفريون بكام وبيكلف الفنى كام انت عارف عد عدد فنين التكيف والتبريد قليلين جدا وبندور عليهم بالعافية يا تلاقى واحد فى منطقتك او متلاقيش انت عارف ان فنى التكيف مطلوب جدا فى دول الخليج ان عارف ان فى الاماكن السياحية فنى التكيف مرتبة اعلى مرتب وكمان فى مواعيد صباحى 01110126202
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: MONTASER MAHMOUD KHALAFAL
التليفون: 01110126202

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: sohage- قنا
قنا -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,500 جنيه
تاريخ الإعلان: 24/3/2020
رقم الإعلان: 2056789
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

اعلانات جديدة

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: شقة للبيع

شقة للبيع

(للبيع)

شقة دور أول علوي . واجهة بحرية للبيع من المالك مباشرةً . في سيدى بشر قبلي شارع ال ٣٠.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

240 جنيه

24/3/2020
صورة الاعلان: شقتك في العاصمة بأقل الاسعار وبدون فوائد

شقتك في العاصمة بأقل الاسعار وبدون فوائد

(للبيع)

من غير تفكير كتير اسكن في العاصمة الادارية الجديدة بأقل الاسعار وبدون فوائد وبالتقسيط المريح وبأقل م.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

218,000 جنيه

24/3/2020
صورة الاعلان: استثمر بعائد اكبر وامتلك في العاصمة الادارية

استثمر بعائد اكبر وامتلك في العاصمة الادارية

(للبيع)

امتلك شقتك بالعاصمة الادراية الجديدة واستثمر براحتك في اي وقت بعائد اكبر بأقل مقدم واطول فترة سداد و.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

201,000 جنيه

24/3/2020
صورة الاعلان: عيش احلي ايام حياتك بعيد عن زحمة القاهرة واسكن في بالعاصمة

عيش احلي ايام حياتك بعيد عن زحمة القاهرة واسكن في بالعاصمة

(للتقسيط)

عيش احلي ايام حياتك بعيد عن زحمة القاهرة ومن غير تفكير كتير وعيش في هدوء واسترخاء وكل ده هتلاقيه في .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

214,000 جنيه

24/3/2020
صورة الاعلان: مطلوب وسطاء بنوك ومسوقين

مطلوب وسطاء بنوك ومسوقين

(فرصة عمل)

#فرصه_عمل_للمؤهلات_العليا محافظات (القليوبيه - المنوفيه - القاهره ) 1- وسطاء بنوك - مدير مبيعات - .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

24/3/2020
صورة الاعلان: بسكوت وكراسي خرسانه شركه جي بي للبلاستيكgpplast

بسكوت وكراسي خرسانه شركه جي بي للبلاستيكgpplast

(للبيع)

متخصصون في صناعه بسكوت وكراسى الخرسانه وفورم الانترلوك الناعم.
العنوان:

القاهرة - مصر

100 جنيه

24/3/2020
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: يقدم مركز الصفوه للتدريب دورة اساسيات التمريض

يقدم مركز الصفوه للتدريب دورة اساسيات التمريض

(فرص)

الاهداف : •فهم القواعد الأساسية للتمريض ومسؤولياتها. •أهمية التمريض في الحفاظ على حياة المريض ومنع.
العنوان:

القاهرة - مصر

3,300 دولار

24/3/2020
صورة الاعلان: مؤسسة مناحى عبدالله العتيبى للمقاولات العامة .الرياض .شقراء

مؤسسة مناحى عبدالله العتيبى للمقاولات العامة .الرياض .شقراء

(طلب عمل)

مؤسسة مناحى عبدالله العتيبى للمقاولات العامة .الرياض .شقراء.:- صيانة - ترميم تشغيل مبانى كامل ( م.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

24/3/2020
صورة الاعلان: الشركه الوسام الفرنسيه للخدمات ومكافحه الحشرات

الشركه الوسام الفرنسيه للخدمات ومكافحه الحشرات

(للبيع)

شركه الوسام الفرنسيه للخدمات مطلوب ولدينا جميع العاملات النظافه يوميات اسبوعيه وشهريه ومقيمه ورعايه .
العنوان:

القاهرة - مصر

3,000 جنيه

24/3/2020
صورة الاعلان: نوفر بالضمانات جميع أنواع العمالة المصريه والاجنبيه للمنازل ومكافحه الحشرات

نوفر بالضمانات جميع أنواع العمالة المصريه والاجنبيه للمنازل ومكافحه الحشرات

(للبيع)

لشركة الفرنسيه للتنظيف ومكافحة الحشرات . مع فريق متخصص لمكافحه الحشرات الزاحفه والطائرة وبضمان وا.
العنوان:

الشرقية - مصر

2,000 جنيه

23/3/2020
صورة الاعلان: نوفر بالضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية وجليسه مسنين اقامه

نوفر بالضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية وجليسه مسنين اقامه

(فرصة عمل)

نتميز بالخبرة والنظافة والأمانة والاحترافية في التعامل مع الأطفال وكبار السن بأسعار منافسة. نوفر لكم.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

3,000 جنيه

23/3/2020
صورة الاعلان: امتلك شالية في المونت الجلالة العين السخنة بافضل مقدم في مصر

امتلك شالية في المونت الجلالة العين السخنة بافضل مقدم في مصر

(للبيع)

بمقدم 5% امتلك شالية في المونت العين السخنة وقسط الباقي علي 10 سنين بدون فوايد الشالية تشطيب سوبر لو.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

23/3/2020
صورة الاعلان: مستلزمات فنادق ( السلام للتوريدات الفندقية 01102226499 )

مستلزمات فنادق ( السلام للتوريدات الفندقية 01102226499 )

(للبيع)

مستلزمات فنادق ( السلام للتوريدات الفندقية 01102226499 ) شركة السلام للتوريدات الفندقية توفرجميع .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

23/3/2020
صورة الاعلان: Uniform Housekeeping

Uniform Housekeeping

(للبيع)

Uniform Housekeeping فأنت بحاجة لأن يظهر طاقم تنظيف الغرف بشكل جيد ولكن في نفس الوقت قادرين على ال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

23/3/2020
صورة الاعلان: شركة ارواب تخرج

شركة ارواب تخرج

(للبيع)

شركة ارواب تخرج 01003358542 - 01200561116 متخصصون في تصنيع (ارواب_اوشحة _قبعات التخرج) للجامعات و ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

23/3/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager