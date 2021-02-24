(فرصة عمل)
|تعلن شركة الأسمر نور الغرب عن إفتتاح أبواب التسجيل و الإستفادة من فرص العمل بدول الخليج العربي للمطاعم و الفنادق و شركات التموين في المجالات الآتية: #Chef_de_Cuisine / #SousChef / #Executive_Sous_Chef #Chef_Pattisserie/ #Assistant_Chef / #chef_boulangerie #Chef_de_Partie / #Demi_Chef_de_Partie / #Commis_Chef #manager_de_rastaurant / #capitain_du_salle #Reception / #Waitresses / #waiters #Female_supervisors / #supervisors ** الشروط الوظيفية : _ دبلوم أو شهادة بنفس التخصص _خبرة مهنية ***********
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الأسمر نور الغرب
|التليفون:
|0707020119
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|العنوان:
|الرياض- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|26/2/2021
|رقم الإعلان:
|2085202
14,000 ريال
14,000 ريال
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(طلب عمل)- في الرياض السعودية
1 ريال
1 ريال
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