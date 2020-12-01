تعلن شركة اكسبو جروب عن توافر فرص عمل للجنسين ( تسويق - مبيعات )

اعلان تعلن شركة اكسبو جروب للمعارض عن توافر فرص عمل للجنسين بادارة (المبيعات - التسويق ) للمعارض بجمهورية مصر العربية على من يرغب الاتصال هاتفيالتحديد ميعاد للمقابلة برجاء ارسال ال CV على الايميل