تعلن شركة اكسبو جروب عن توافر فرص عمل للجنسين ( تسويق - مبيعات )

(فرصة عمل)
|اعلان تعلن شركة اكسبو جروب للمعارض عن توافر فرص عمل للجنسين بادارة (المبيعات - التسويق ) للمعارض بجمهورية مصر العربية على من يرغب الاتصال هاتفيالتحديد ميعاد للمقابلة برجاء ارسال ال CV على الايميل
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اكسبو جروب للمعارض
|التليفون:
|01118383918
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|90 المريوطية - فيصل- الجيزة
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|1/12/2020
|رقم الإعلان:
|2074760
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2,000 ريال
1,500 ريال
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
اتصل
2,000 ريال
اتصل
اتصل
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
اتصل