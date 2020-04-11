تعقيم _نظافة _كورونا

(للبيع)
|من افضل الطرق الوقائية حاليا 🛡 1-خليك في البيت 🙂. 2-غسل الايدي بالماء والصابون بااستمرار. 3-عدم لمس الانف والفم والعين . 4-تجنّب الاتصال بشكل مباشر مع الأشخاص المرضى🤒😷. 5-البقاء في المنزل عند الإصابة بأيّ مرض، وعدم الخروج إلّا للحصول على الرعاية الطبية اللازمة😖. 6-تغطية الفم والأنف عند السعال أو العطاس. 7-تنظيف الاسطح بااستمرار وتعقمها✅ . احنا في المتحدة للخدمات البيئية وتنسيق الحدائق بنتمنلكوا جميعا السلامة والصحة🤩،عشان كده عملنا خصم 20% علي خدمة التعقيم والنظافة معا وخصم خاص للمؤسسات الط
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|المتحدة للخدمات البيئية
|التليفون:
|01016810723
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|العنوان:
|العنوان 7 برج السرجاني،شارع ايوب حنا امام محطة مترو عين شمس من الجهه الشرقية ،القاهرة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|12/4/2020
|رقم الإعلان:
|2057720
2,000 جنيه
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