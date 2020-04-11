تعقيم _نظافة _كورونا

من افضل الطرق الوقائية حاليا 🛡 1-خليك في البيت 🙂. 2-غسل الايدي بالماء والصابون بااستمرار. 3-عدم لمس الانف والفم والعين . 4-تجنّب الاتصال بشكل مباشر مع الأشخاص المرضى🤒😷. 5-البقاء في المنزل عند الإصابة بأيّ مرض، وعدم الخروج إلّا للحصول على الرعاية الطبية اللازمة😖. 6-تغطية الفم والأنف عند السعال أو العطاس. 7-تنظيف الاسطح بااستمرار وتعقمها✅ . احنا في المتحدة للخدمات البيئية وتنسيق الحدائق بنتمنلكوا جميعا السلامة والصحة🤩،عشان كده عملنا خصم 20% علي خدمة التعقيم والنظافة معا وخصم خاص للمؤسسات الط