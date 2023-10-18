(For Sale)
|تعبتي و زهقتي من تنظيف البيت؟ جربينا و شوفي الفرق ولان عاملاتنا هم الأفضل والاسرع و الامهر عاملاتنا مدربات ومؤهلات لمختلف الحالات التميز والإتقان هو سر نجاحنا نوفر عاملات تنظيف ل 6 ساعات عمل بكلفة 25 دينار نوفر من اجلك اسبوعي و شهري مع مبيت لمعرفة المزيد من معلوماتنا اتصل فينا : 0785407409
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|سوفت كلين
|Telephone:
|0785407409
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|Location:
|- عمان
Amman - Jordan
|Ad Information:
|Price:
|25 Dinar
|Posting Date:
|18/10/2023
|Ad Number:
|2246506
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar