تعالي امتلك محل في العاصمة الجديدة واستفيد بخصم 25%

(للتقسيط)
|استفيد بالخصم الكبير وامتلك محل في العاصمة الادارية الجديدة في smart mall بالقرب من الحي الدبلوماسي والحي الحكومي وبالقرب من النهر الاخضر اكبر حديقة مركزية ومحور بن زايد ومحلك 40م تشطيب كامل بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد كلمنا علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|360,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|4/7/2020
|رقم الإعلان:
|2062195
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