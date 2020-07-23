تعالي امتلك محلك الجديد في العاصمة واستثمر صح

(للبيع)
|امتلك محلك التجاري الجديد في sixty mall العاصمة الادارية الجديدة بالحي المالي والحكومي امام وزارة المالية مباشرة وبجانب مقرات البنوك الرئيسية وامام اكبر مجمع سينما ومسارح بالعاصمة والمحل 63م بدون مقدم وبالتقسيط المريح وبدون مقدم اتصل دلوقتي علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر او ابعتلنا علي الواتساب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|860,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|23/7/2020
|رقم الإعلان:
|2063685
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