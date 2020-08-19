تعالي امتلك في zavani في العاصمة واستمتع بأحلي الخدمات

عايز تمتلك شقة في العاصمة الادارية وتكون وسط كل الخدمات تعالي اسكن في zavani في منطقة ال R7 بجوار حي السفارات مباشرة وشقتك 169م (3غرفة+3حمام+ريسبشن+dressing room +مطبخ امريكي+تراس) بمقدم بسيط وبالتقسيط ع اطول فترة سداد وبدون فوائد وخدماتك حمامات سباحة وكيدز اريا ومول تجاري وملاعب رياضية وغيرهم كتير اتصل دلوقتي ع 01279848994 واعرف باقي الخدمات او كلمنا ع الواتساب