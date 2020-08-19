تعالي امتلك في zavani في العاصمة واستمتع بأحلي الخدمات

(للبيع)
|عايز تمتلك شقة في العاصمة الادارية وتكون وسط كل الخدمات تعالي اسكن في zavani في منطقة ال R7 بجوار حي السفارات مباشرة وشقتك 169م (3غرفة+3حمام+ريسبشن+dressing room +مطبخ امريكي+تراس) بمقدم بسيط وبالتقسيط ع اطول فترة سداد وبدون فوائد وخدماتك حمامات سباحة وكيدز اريا ومول تجاري وملاعب رياضية وغيرهم كتير اتصل دلوقتي ع 01279848994 واعرف باقي الخدمات او كلمنا ع الواتساب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|116,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|19/8/2020
|رقم الإعلان:
|2065420
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