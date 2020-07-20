تعالي امتلك في العاصمة الادارية محل وامن مستقبل اولادك

(للتقسيط)
|تعالي امتلك محل في العاصمة الادارية الجديدة وامن مستقبل اولادك في smart mall ومحلك 40م تشطيب كامل بأقل مقدم وعلي اطول فترة سداد وبدون فوائد ومحلك وسط اكبر كثافة سكانية هائلة وبجانب حي المال والاعمال واكبر البنوك والشركات اتصل علي 01279848994 او ابعتلنا علي الواتساب عشان تعرف تفاصيل اكتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|360,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|20/7/2020
|رقم الإعلان:
|2063412
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