تعالي امتلك شقتك في العاصمة ومتضيعش الفرصة م ايدك

(للبيع)
|تعالي امتلك شقتك في العاصمة الادارية الجديدة في كمبوند zavani ارقي مكان في العاصمة وكل الخدمات اللي ممكن تحتاجها جمب شقتك من نادي رياضي وتراك للدراجات وملاعب رياضية ومطاعم وكافيهات وخدمات تانية كتير وشقتك 218م (4غرفة+3حمام+ريسبشن+dressing room +مطبخ امريكي+تراس) بأقل مقدم وبالتقسيط المريح وبدون فوائد يلا كلمنا دلوقتي علي 01279848994 او ابعتلنا ع الواتساب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|212,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|25/7/2020
|رقم الإعلان:
|2063805
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