تعالي استمتع بمشاهدة الحضارة الفرعونية وخدلك شاليه السخنة

(للبيع)
|امتلك شاليه في لاسيرينا السخنة واستمتع كل يوم بمشاهدة الحضارة الفرعونية جمب شاليه وكمان هتشوف كل يوم نهر النيل وبرج القاهرة اللي بيضم عدد كبير من المطاعم والكافيهات وحمامات السباحة والاكوا بارك وخدمات غيرهم كتير والشاليه 110م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس مفروش بالتقسيط اطول فترة سداد وبدون فوائد وباقل مقدم اتصل دلوقتي ع 01279848994
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|128,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|4/8/2020
|رقم الإعلان:
|2064257
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