تعالي استمتع بمشاهدة الحضارة الفرعونية وخدلك شاليه السخنة

امتلك شاليه في لاسيرينا السخنة واستمتع كل يوم بمشاهدة الحضارة الفرعونية جمب شاليه وكمان هتشوف كل يوم نهر النيل وبرج القاهرة اللي بيضم عدد كبير من المطاعم والكافيهات وحمامات السباحة والاكوا بارك وخدمات غيرهم كتير والشاليه 110م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس مفروش بالتقسيط اطول فترة سداد وبدون فوائد وباقل مقدم اتصل دلوقتي ع 01279848994