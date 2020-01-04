تعالى استثمر وامتلك فى لاسيرينا بالم بيتش

(للتقسيط)
|يلا تعالى السخنة وامتلك شاليه بحديقة رائعة 110م (2 غرفة نوم +ريسبشن +2 حمام +مطبخ امريكى ) واستمتع بكل خدماتك مطاعم وكافيهات واكوا بارك وحمامات سباحة بمقدم بسيط واقساط تصل الى 8 نين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك بحديقة رائعة فى السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|184,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|4/1/2020
|رقم الإعلان:
|2047623
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