تعاقد واستلم شاليهك بارقي قري راس سدر

بمقدم 84 الف فقط عيش الرفاهية وسط كل اللي بتحبهم بارقي قري في شاليهك علي اجمل شواطئ البحر الاحمر في راس سدر واستمتع بافضل الخدامات من نادي ونادي اجتماعي وحاجات تانية كتير .شاليه مكون من (2غرفة+حمام+مطبخ امريكي+ريسبشن+روف) تعاقد الان وقسط الباقي ع 72شهر متخليس الفرصة تفوتك والحق دلوقتى فبل غلاء الاسعار وكلمنا حالا فو او واتس ع 01013937774