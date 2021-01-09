تعاقد واستلم شاليهك بارقي قري راس سدر

(للتقسيط)
|بمقدم 84 الف فقط عيش الرفاهية وسط كل اللي بتحبهم بارقي قري في شاليهك علي اجمل شواطئ البحر الاحمر في راس سدر واستمتع بافضل الخدامات من نادي ونادي اجتماعي وحاجات تانية كتير .شاليه مكون من (2غرفة+حمام+مطبخ امريكي+ريسبشن+روف) تعاقد الان وقسط الباقي ع 72شهر متخليس الفرصة تفوتك والحق دلوقتى فبل غلاء الاسعار وكلمنا حالا فو او واتس ع 01013937774
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01013937774
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|العنوان:
|راس سدر- رأس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|84,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|9/1/2021
|رقم الإعلان:
|2079224
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