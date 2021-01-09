تعاقد معانا عيش احلي لمه في شاليهك الخاص

امتلك شاليهك بجاردن مكون من(3غرفة+2حمام+مطبخ امريكي+ريسبشن+) في راس سدر بمقدم130الف بس واختار نظام السداد اللي يناسبك بدون فوايد الخدامات : سلاسل مطاعم مميزه مجمع كافيهات مجمع سينمات كافتريات على الشاطئ مباشره ألعاب ملاهي مخصصه للأطفال ملاعب شاطئيه مثل التنس وملاعب مائيه أيضا باركنج خاص بسيارات ملاك القريه وغيرها كتير تواصل معانا واحجز وحدتك فبل اي حد ع 010139337774 فون او واتس