تعاقد الان علي ايجار اتوبيسات سياحية في مصر

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تفاصيل الإعلان
استمتع بافضل الخصومات والعروض بمناسبة بداية السنة الجديده علي جميع الرحلات السياحية والتنقل الجماعى ونقل الافراد علي جميع انواع ايجار السيارات والباصات السياحية بخصم يصل الي 40% . لذلك اتصل واحجز علي : 01102106655
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: بسمة نبيل
التليفون: 01102106655

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 43 ش المشير أحمد إسماعيل، شيراتون المطار، قسم النزهة، محافظة القاهرة‬- القاهرة -الجيزة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 2/1/2022
رقم الإعلان: 2117572
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تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: ايجار تويوتا هاي اس 14 راكب - في القاهرة مصر

ايجار تويوتا هاي اس 14 راكب

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

للايجار هاي اس لرحلات الغردقة , شرم الشيخ , جونة ,نويبع , دهب أجر تويوتا هاي اس للاستقبال من المطا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

2/1/2022
صورة الاعلان: مطلوب سيارات ملاكي بدون سائق أوتوماتيك لشركة كايرو للخدمات السياحية - في القاهرة مصر

مطلوب سيارات ملاكي بدون سائق أوتوماتيك لشركة كايرو للخدمات السياحية

(مطلوب للإيجار)

- في القاهرة مصر

مطلوب سيارات ملاكي بدون سائق أوتوماتيك ومطلوب موديلات 2020 و2021 و2022لشركة كايرو للخدمات السياحية ف.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

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1/1/2022
صورة الاعلان: اقل ايجار في القاهرة|تويوتا كوستر 2022 - في القاهرة مصر

اقل ايجار في القاهرة|تويوتا كوستر 2022

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

استئجار باص كوستر 24/21 لخدمات نقل الافراد وخدمات الندوات والمؤتمرات وخدمات الليموزين بخصم يصل الي5.
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القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

30/12/2021
صورة الاعلان: ليموزين نصار . تأجير كيا 2021 - في القاهرة مصر

ليموزين نصار . تأجير كيا 2021

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

استأجر سيارة سبورتاج لحفلات الكريسماس \ 01503622473 الشركة تتيح لعملائها كيا سبورتاج الجديدة كليا ا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

30/12/2021
صورة الاعلان: الجامبو الكورى اقوى ايجار سيارات هيوانداى 2022 - في القاهرة مصر

الجامبو الكورى اقوى ايجار سيارات هيوانداى 2022

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

الان ايجار عربيات هيونداى01148774458 وكالة بسيونى ترافيل لمحبى السيارات العملية والتى توفر لك متطلب.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

30/12/2021
صورة الاعلان: ايجار هيونداي النترا - في القاهرة مصر

ايجار هيونداي النترا

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

للايجار هيونداي النترا لخدمات رجال الوافدين العرب و الاجانب في مصر تأجير هيونداي الترا بالسائق للا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

600 جنيه

30/12/2021
صورة الاعلان: ايجار كيا كرنفال السيارة العائلية - في القاهرة مصر

ايجار كيا كرنفال السيارة العائلية

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

تورست-كار بتحطم الاسعار عروض و خصومات على أسعار الفانات العائلية و السيارات و الاتوبيسات فان كيا .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,000 جنيه

30/12/2021
صورة الاعلان: ايجار اتوبيس للرحلات 50 راكب - في القاهرة مصر

ايجار اتوبيس للرحلات 50 راكب

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

للايجار باص مرسيدس للرحلات السياحية و الترفيهية داخل القاهرة و خارجها اجر باص مرسيدس الرحلات شرم .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,000 جنيه

30/12/2021
صورة الاعلان: ايجار ميني باص شيفروليه شركات-ايجاراتوبيسات سياحية - في القاهرة مصر

ايجار ميني باص شيفروليه شركات-ايجاراتوبيسات سياحية

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

كما تأجير مينى باص شيفرولية للشركات ايجار مينى باص نقل الموظفين الى مواقع العمل 01100092199 ايجار م.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

12,511 جنيه

30/12/2021
صورة الاعلان: ايجار اتوبيس 33 راكب - في القاهرة مصر

ايجار اتوبيس 33 راكب

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

شركات إيجار أتوبيس مرسيدس، فولفو. بسيوني ترافيل01100092199 حافلات مرسيدس للايجار ايجار اتوبيس مرسي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

12,511 جنيه

30/12/2021
صورة الاعلان: الوحش الكوري|ليموز ين مصر لتأجير كيا سبورتاج - في القاهرة مصر

الوحش الكوري|ليموز ين مصر لتأجير كيا سبورتاج

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

خدمات ليموزين مميزة #ليموزين _مصر_اونلاين لو انت شفت الاعلان فليك قائمة اسعار جديدة مع نهاية 2021و.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,500 جنيه

29/12/2021
صورة الاعلان: ايجار سيارة ميتسوبيشي اكسبندر العالمية - في القاهرة مصر

ايجار سيارة ميتسوبيشي اكسبندر العالمية

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

وفر علي ايجار ميتسوبيشي اكسبندر 01503622473 . استأجر سيارة ميتسوبيشي اكسبندر الشكل الجديد 2021 بأشكل.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,500 جنيه

29/12/2021
صورة الاعلان: اجر تويوتا land cruiser الحديثة 2022 - في القاهرة مصر

اجر تويوتا land cruiser الحديثة 2022

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

نحن الافضل على الاطلاق 01148774458 وكالة بسيونى ترافيل لخدمات ايجار اقوى انواع السيارات العالمية با.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

29/12/2021
صورة الاعلان: فورا ايجار سيارات تويوتا Toyota فى مصر - في القاهرة مصر

فورا ايجار سيارات تويوتا Toyota فى مصر

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

تعاقد على ايجار تويوتا فور اتشنر و راش فى القاهرة عروض وخصومات .01101555356 نفسك فى عربية فخمة ومر.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

28/12/2021
صورة الاعلان: جراند شيروكي للايجار بعروض و خصومات بمناسبة السنة الجديدة - في القاهرة مصر

جراند شيروكي للايجار بعروض و خصومات بمناسبة السنة الجديدة

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

استأجر السيارة الاكثر فخامة جراند شيروكي لخدمات رجال الاعمال و الوافدين عرب و أجانب في مصر. ايجار .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,000 جنيه

28/12/2021
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