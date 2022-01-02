تعاقد الان علي ايجار اتوبيسات سياحية في مصر

(للإيجار)
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|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|بسمة نبيل
|التليفون:
|01102106655
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|العنوان:
|43 ش المشير أحمد إسماعيل، شيراتون المطار، قسم النزهة، محافظة القاهرة- القاهرة -الجيزة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|2/1/2022
|رقم الإعلان:
|2117572
1,000 جنيه
(مطلوب للإيجار)- في القاهرة مصر
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