(للبيع)
|تطبيق فالح اول تطبيق يقوم بخدمة الطالب والاعمال منها تنفيذ العروض التقديمية خدمات الترجمة الاعمال الفنية بمختلف انواعها وايضا خدمات الطباعة والتغليف الدروس الخصوصية لمختلف المراحل التعليمية تقديم الاستشارات البحثية توفير خدمات قبول الجامعات توفير خدمات التصميم توفير دراسات جدوي المشاريع التسويق الالكتروني حمل الان تطبيق فالح faleh.app /#/ رقم الجوال: 0533090448
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|تطبيق فالح
|التليفون:
|0533090448
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|العنوان:
|- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|12/2/2020
|رقم الإعلان:
|2052581
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1 ريال
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1 ريال
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1 ريال
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1 ريال
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5 دولار
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