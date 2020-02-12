تطبيق فالح

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: تطبيق فالح - في الرياض السعودية

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تطبيق فالح اول تطبيق يقوم بخدمة الطالب والاعمال منها تنفيذ العروض التقديمية خدمات الترجمة الاعمال الفنية بمختلف انواعها وايضا خدمات الطباعة والتغليف الدروس الخصوصية لمختلف المراحل التعليمية تقديم الاستشارات البحثية توفير خدمات قبول الجامعات توفير خدمات التصميم توفير دراسات جدوي المشاريع التسويق الالكتروني حمل الان تطبيق فالح faleh.app /#/ رقم الجوال: 0533090448
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: تطبيق فالح
التليفون: 0533090448

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - الرياض
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 12/2/2020
رقم الإعلان: 2052581
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اعلانات جديدة

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: شاشات تفاعليه دعائيه

شاشات تفاعليه دعائيه

(للبيع)

شاشات دعائية _شاشة دعائية أحجام الشاشات 32. 42. 55. 65 بوصة تعمل بنظام اندرويد أو ويندوز تات.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

12/2/2020
صورة الاعلان: بوابات أمنية لتاغات الملابس والعطور والأحذية

بوابات أمنية لتاغات الملابس والعطور والأحذية

(للبيع)

نقدم لكم بوابات تاغات الملابس والعطور التي تزيد الأمان وتمنع سرقة الملابس أو العطور والأجذية، وإذا ت.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

12/2/2020
صورة الاعلان: اجهزه صفوف الانتظار

اجهزه صفوف الانتظار

(للبيع)

اجهزه صفوف الانتظار مزودة بشاشة وبها وحدة تحكم رئيسية للنظام بالكامل نظام سوفت وير وحدة كمبيوتر وسوف.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

12/2/2020
صورة الاعلان: اجهزة امنيه للكشف عن الحقائب

اجهزة امنيه للكشف عن الحقائب

(للبيع)

يوجد لدينا اجهزة تفتيش الحقائب تحتوى على انذار صوتى او ضوئى عند كشف اى من المعادن او الاسلحة، متوفر .
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

12/2/2020
صورة الاعلان: البحث عن عمل

البحث عن عمل

(فرصة عمل)

اناطباخ مصري سخن شرقي ومشويات ابحث عن فرصه عمل في أحد الفنادق القريبه من الحرم بحيث.يكون موعد العمل .
العنوان:

مكة - السعودية
القسم: 

اتصل

12/2/2020
صورة الاعلان: شاشات عرض الكترونيه

شاشات عرض الكترونيه

(للبيع)

شاشات تفاعليه دعائيه تتميز شاشات الاعلانات العملاقه انها اكثر سطوعا من الاعلانات التقلديه وسيلة دعائ.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

11/2/2020
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صورة الاعلان: اجهزة امنيه للتفتيش السيارات

اجهزة امنيه للتفتيش السيارات

(للبيع)

يمكنك الان بسرعة وبدقة عالية تحديد الممنوعات المخفية في السيارات كاميرا ومرايا لتفتيش اسفل السيارة ل.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

11/2/2020
صورة الاعلان: جهاز اكس راي لتفتيش الشنط

جهاز اكس راي لتفتيش الشنط

(للبيع)

كاشف الشنط | كاشف حقائب | جهاز اكس راي للكشف في الشنط |X-ray Baggage يوجد لدينا قسم خاص للتركيب والص.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

11/2/2020
صورة الاعلان: طابعات

طابعات

(للبيع)

طابعات الكروت البلاستيكية اليوم هي أكثر تنوعا من مجرد طباعة صورة او اسم الموظف. اليوم ، يمكنك استخدا.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

1 ريال

11/2/2020
صورة الاعلان: اطلب تصميم موقعك الان بارخص الاسعار

اطلب تصميم موقعك الان بارخص الاسعار

(للبيع)

تصميم موقع اعلانات مبوبة (حراج)بارخص سعر وباعلى جوده تصميم متخصصون فى تصميم مواقع ( شخصية - تجارية .
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

10/2/2020
صورة الاعلان: دكتور سامي لعمل البحوث

دكتور سامي لعمل البحوث

(فرصة عمل)

دكتور جامعي خبرة ثلاثون سنة في عمل بحوث وخطط الأبحاث تخرج ماجستير دكتوراه حل واجبات الجامعات السعودي.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

10/2/2020
صورة الاعلان: أقفال وكوالين بالبصمة وشاشة تاتش

أقفال وكوالين بالبصمة وشاشة تاتش

(للبيع)

نقدم لكم عرض خاص وبسعر مناسب، يوجد لدينا الأقفال والكوالين قفل باب الكتروني بشاشة تاتش وبصمة الإصبع،.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

10/2/2020
صورة الاعلان: بوابات الانظمة الامنيه

بوابات الانظمة الامنيه

(للبيع)

اعثر على افضل العروض على بوابات الامنية للكشف عن المعادن وتفتيش الافراد و أنظمة حماية المنشأت والفنا.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

10/2/2020
صورة الاعلان: البوابات الأمنية لكشف المعادن

البوابات الأمنية لكشف المعادن

(للبيع)

من أجل حماية أكبر تتوافر لدينا بوابات الكشف عن المعادن أحد أهم أجهزة الأنظمة الأمنية وأكثرهم أنتشا.
العنوان:

الرياض - السعودية

5 دولار

10/2/2020
صورة الاعلان: تصميم انفوجرافيك مميز جدا لموضوعك

تصميم انفوجرافيك مميز جدا لموضوعك

(للبيع)

تصميم انفوجرافيك مميز جدا لموضوعك و يجذب الانتباه وبالمقاس المطلوب - يتم تسليم الصورة بجودة مناسبة .
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

9/2/2020
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