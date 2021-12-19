تطبيق عزال لطلب أقرب سيارة نقل بضائع

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المغرب (الرباط ـ سلا ـ زمور زعير) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
تطبيق عزال لخدمات توصيل البضائع يربط الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة والأفراد بأصحاب الشاحنات الصغيرة والمتوسطة الحجم. أي عميل أو شركة أو فرد يرغب في نقل بضائع أو أثاث. وهو موجود حاليًا في مدن الدارالبيضاء والرباط ومراكش وطنجة ، ويضمن التسليم في جميع أنحاء المملكة المغربية و يعتمد التطبيق على نظام تسعير شفاف يعتمد على الوزن والمسافة وأوقات الانتظار.
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: محمد بدر
التليفون: 669-510404

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العنوان: 10 ش غاندى- حسان
الرباط ـ سلا ـ زمور زعير -

المغرب
تفاصيل الإعلان:
السعر: 300 درهم
تاريخ الإعلان: 21/12/2021
رقم الإعلان: 2116137
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السعر
تاريخ الإعلان
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17/12/2021
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طلب عمل

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15/12/2021
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14/12/2021
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12/12/2021
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12/12/2021
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10/12/2021
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5/12/2021
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