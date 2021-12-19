تطبيق عزال لطلب أقرب سيارة نقل بضائع

تطبيق عزال لخدمات توصيل البضائع يربط الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة والأفراد بأصحاب الشاحنات الصغيرة والمتوسطة الحجم. أي عميل أو شركة أو فرد يرغب في نقل بضائع أو أثاث. وهو موجود حاليًا في مدن الدارالبيضاء والرباط ومراكش وطنجة ، ويضمن التسليم في جميع أنحاء المملكة المغربية و يعتمد التطبيق على نظام تسعير شفاف يعتمد على الوزن والمسافة وأوقات الانتظار.