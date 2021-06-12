تصنيع وبيع الكرتون بجميع انواعه

(للبيع)
|انتاج العلب الكرتون السادة والمضلع والاوفست والكرافت وعبوات القفل الذاتي
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|مصطفى عبدالستار
|التليفون:
|01289223883-01124365535
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|العنوان:
|ش الوحدة المحلية البراجيل- اوسيم
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|12/6/2021
|رقم الإعلان:
|2096695
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