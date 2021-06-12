تصنيع وبيع الكرتون بجميع انواعه

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تفاصيل الإعلان
انتاج العلب الكرتون السادة والمضلع والاوفست والكرافت وعبوات القفل الذاتي
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: مصطفى عبدالستار
التليفون: 01289223883-01124365535

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: ش الوحدة المحلية البراجيل- اوسيم
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 12/6/2021
رقم الإعلان: 2096695
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اعلانات جديدة

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: شاليهات وكبائن وشقق للإيجار مفروش بالمعمورة والإسكندرية

شاليهات وكبائن وشقق للإيجار مفروش بالمعمورة والإسكندرية

(للإيجار)

شاليهات وكبائن وشقق للإيجار مفروش بالمعمورة والإسكندرية 01204486160 لدينا شاليهات غرفتن و دوبلكس ثلا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

500 جنيه

12/6/2021
صورة الاعلان: شقة للبيع بسعر شامل التشطيب و0% مقدم فى تريو جاردنز

شقة للبيع بسعر شامل التشطيب و0% مقدم فى تريو جاردنز

(للبيع)

عيش انت وعيلتك وسط رفاهية ملهاش مثيل زى المشاهير ونجوم السينما و امتلك شقة بجاردن خاص بارقى كمبوند .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

340,000 جنيه

12/6/2021
صورة الاعلان: لحياة احلى مع الطبيعة امتلك شقتك بدون مقدم + تكيفيات هدية فى تريو جاردنز

لحياة احلى مع الطبيعة امتلك شقتك بدون مقدم + تكيفيات هدية فى تريو جاردنز

(للبيع)

عيش اجواء ساحرة مع طبيعة خلابة فى تريو جاردنز باميز موقع فى جولدن سكوير ع بعد دقائق من الجامعة المر.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

325,000 جنيه

12/6/2021
صورة الاعلان: موظفين تسويق للتعيين فورا

موظفين تسويق للتعيين فورا

(فرصة عمل)

تعلنNile Resort for tourism planning and technical support - شركة النيل للتخطيط السياحة والدعم التقن.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

12/6/2021
صورة الاعلان: مطلوب عمال انتاج وتعبئة،فرز ، مخازن

مطلوب عمال انتاج وتعبئة،فرز ، مخازن

(فرصة عمل)

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، تعلن شركة الراعى لتوريد العمالة المصرية والسودانية للمصانع عن توافر.
العنوان:

القاهرة - مصر

4,100 جنيه

12/6/2021
صورة الاعلان: يونيفورم عمال مصانع

يونيفورم عمال مصانع

(للبيع)

يونيفورم عمال مصانع 01003358542–01200561116 متخصصون في تصميم وصناعة الزى الموحد للمصانع وشركات الب.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

12/6/2021
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صورة الاعلان: cap and gown graduation

cap and gown graduation

(للبيع)

cap and gown graduation 01118689995 Full Graduation Set (Scarf, Robe, Cap) Graduation Robes - Grad.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

12/6/2021
صورة الاعلان: اماكن بيع يونيفورم مطاعم ( شركة السلام لليونيفورم )

اماكن بيع يونيفورم مطاعم ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

اماكن بيع يونيفورم مطاعم ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) تقدم شركة السلام احدث موديلات يوني.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

12/6/2021
صورة الاعلان: لبس مدارس - ملابس مدرسه

لبس مدارس - ملابس مدرسه

(للبيع)

لبس مدارس - ملابس مدرسه 01003358542 شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تصنيع افضل انواع وموديلات يونيفور.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

12/6/2021
صورة الاعلان: شركة توريدات فنادق ( السلام للتوريدات الفندقية )

شركة توريدات فنادق ( السلام للتوريدات الفندقية )

(للبيع)

شركة توريدات فنادق ( السلام للتوريدات الفندقية 01102226499 ) شركة السلام للتوريدات الفندقيه توفر ج.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

12/6/2021
صورة الاعلان: ازياء مدارس للاطفال

ازياء مدارس للاطفال

(للبيع)

ازياء مدارس للاطفال 01200561116 نصنع يونيفورم الحضانه بأجواد انواع القماش واحدث الموديلات شركة 3.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

12/6/2021
صورة الاعلان: فيلا دوبلكس للبيع

فيلا دوبلكس للبيع

(للبيع)

دوبلكس في ارض الجولف. شارع سيد عفيفي موازي لشارع نبيل الوقاد قريب من كوبري النزهه. دور سابع عباره عن.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,500,000 جنيه

12/6/2021
صورة الاعلان: شاليهات وكبائن وشقق للإيجار مفروش بالمعمورة والإسكندرية

شاليهات وكبائن وشقق للإيجار مفروش بالمعمورة والإسكندرية

(للإيجار)

شاليهات وكبائن وشقق للإيجار مفروش بالمعمورة والإسكندرية 01204486160 لدينا شاليهات غرفتن و دوبلكس ثل.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

500 جنيه

12/6/2021
صورة الاعلان: لمستوي راقي امتلك شاليهك في راس سدر

لمستوي راقي امتلك شاليهك في راس سدر

(للبيع)

اجمل فيو في شاليهك الخاص في موسي كوست امتلك شالية 90 م باقل مقدم وبالتقسيط المريح وقريبة من المطاعم.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

137,000 جنيه

12/6/2021
صورة الاعلان: الحق صيف في ارقي الشواطئ في موسي كوست

الحق صيف في ارقي الشواطئ في موسي كوست

(للبيع)

عايز تغير جو في مكان معتدل طول السنة وكمان هتستمتع بالمساحات الخضراء امتلك شاليهك في موسي كوست م 12.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

294,000 جنيه

12/6/2021
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