تصنيع ملابس عمليات لليونيفورم شركة TN

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
تصنيع ملابس عمليات لليونيفورم شركة TN اسعار اليونيفورم الطبي ويونيفورم المستشفيات متخصصون فى تصنيع احدث موديلات اليونيفورم الطبي وبالطو الطبيب من افضل الخامات وبسعر المصنع لليونيفورم Tn شركة العنوان : 16عدنان مدني (مصطفي رشدى) احمد عرابي- المهندسين 01022216888 – 01119959296
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: merna
التليفون: 01119959296

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 01119959296- الجيزة
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 30/11/2021
رقم الإعلان: 2113396
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تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: شركة تصنيع يونيفورم امن لليونيفورم شركة Tn - في الجيزة مصر

شركة تصنيع يونيفورم امن لليونيفورم شركة Tn

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة تصنيع يونيفورم امن لليونيفورم شركة Tn افضل موديلات يونيفورم الامن وشركات الحراسة الخاصة يوني.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

30/11/2021
صورة الاعلان: شركات تصنيع يونيفورم حضانات (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم حضانات (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم حضانات (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) نحن شركة السلام نتفهم طبيعة يوني.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

30/11/2021
صورة الاعلان: تجارة يونيفورم - مصانع الملابس فى مصر - في الجيزة مصر

تجارة يونيفورم - مصانع الملابس فى مصر

(للبيع)

- في الجيزة مصر

تجارة يونيفورم - مصانع الملابس فى مصر 01022216888 ازاى تختار انسب يونيفورم لشركتك ؟ مع شركة Tn.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

30/11/2021
صورة الاعلان: تجارة يونيفورم - مصانع الملابس فى مصر - في الجيزة مصر

تجارة يونيفورم - مصانع الملابس فى مصر

(للبيع)

- في الجيزة مصر

تجارة يونيفورم - مصانع الملابس فى مصر 01022216888 ازاى تختار انسب يونيفورم لشركتك ؟ مع شركة Tn.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

30/11/2021
صورة الاعلان: عبايات تخرج - شركات تصنيع روب تخرج - في الجيزة مصر

عبايات تخرج - شركات تصنيع روب تخرج

(للبيع)

- في الجيزة مصر

عبايات تخرج - شركات تصنيع روب تخرج 01119959296 احدث موديلات ارواب التخرج التى تناسب المدارس والجامع.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

30/11/2021
صورة الاعلان: شركات تفصيل يونيفورم - تيشرتات بولو (شركة Tn لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

شركات تفصيل يونيفورم - تيشرتات بولو (شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات تفصيل يونيفورم - تيشرتات بولو (شركة Tn لليونيفورم 01119959296) مصنع يونيفورم جمله متخصص فى جم.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

30/11/2021
صورة الاعلان: يونيفورم شغالات – يونيفورم عمال نظافة المنزل - في الجيزة مصر

يونيفورم شغالات – يونيفورم عمال نظافة المنزل

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم شغالات – يونيفورم عمال نظافة المنزل 01200561116 نصمم احدث موديلات يونيفورم الهاوس كيبنج .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

30/11/2021
صورة الاعلان: افضل انواع اليونيفورم لليونيفورم شركة Tn - في الجيزة مصر

افضل انواع اليونيفورم لليونيفورم شركة Tn

(للبيع)

- في الجيزة مصر

افضل انواع اليونيفورم لليونيفورم شركة Tn متخصصون فى تصميم وانتاج كميات يونيفورم و زى موحد لمجالات ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

30/11/2021
صورة الاعلان: ملابس الامن - شركات تصنيع يونيفورم امن فى مصر - في الجيزة مصر

ملابس الامن - شركات تصنيع يونيفورم امن فى مصر

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس الامن - شركات تصنيع يونيفورم امن فى مصر 01003358542 متخصصون فى تصنيع جميع موديلات بونيفورم ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

30/11/2021
صورة الاعلان: اشكال يونيفورم شركات - في الجيزة مصر

اشكال يونيفورم شركات

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اشكال يونيفورم شركات (01003358542 ) شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تنفيذ وتوريد جميع انواع اليونيف.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

30/11/2021
صورة الاعلان: Medical Uniform - في الجيزة مصر

Medical Uniform

(للبيع)

- في الجيزة مصر

Medical Uniform 01102226499 ملابس المستشفى و زي خاص بهيئة التمريض توجد تصميمات والوان وخامات مختلفه.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

30/11/2021
صورة الاعلان: مصنع يونيفورم و زى موحد - في الجيزة مصر

مصنع يونيفورم و زى موحد

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصنع يونيفورم و زى موحد 01022216888 ازاى تختار انسب يونيفورم لشركتك ؟ مع شركة Tn لليونيفورم هنساع.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

28/11/2021
صورة الاعلان: افضل شركة يونيفورم لليونيفورم شركة Tn - في الجيزة مصر

افضل شركة يونيفورم لليونيفورم شركة Tn

(للبيع)

- في الجيزة مصر

افضل شركة يونيفورم لليونيفورم شركة Tn متخصصون فى تصميم وانتاج كميات يونيفورم و زى موحد لمجالات الع.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

28/11/2021
صورة الاعلان: محل بيع يونيفورم هاوس كيبنج 01022216888 - في الجيزة مصر

محل بيع يونيفورم هاوس كيبنج 01022216888

(للبيع)

- في الجيزة مصر

محل بيع يونيفورم هاوس كيبنج 01022216888 متحصصين فى تصنيع يونيفورم الهاوسكيبنج ويونيفورم عمال النظاف.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

28/11/2021
صورة الاعلان: موديلات يونيفورم مطاعم - زى الشيف - في الجيزة مصر

موديلات يونيفورم مطاعم - زى الشيف

(للبيع)

- في الجيزة مصر

موديلات يونيفورم مطاعم - زى الشيف 01119959296 احدث موديلات يونيفورم الشيف والويتر نصنع جميع المود.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

28/11/2021
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