(فرص)
|الآن من شركة عين جرافيك تصميم Website و حجز Domain &Host يبدأ من 1000ج و متاح أيضاً تصميم و تنفيذ جميع المطبوعات، طباعة كروت شخصية فورى، طباعة بوسترات، استاندات اكس بانر، طباعة مينيوهات، تصميم لوجوهات، طباعة ديجيتال و أوفست، تصميم واستضافة مواقع الأنترنت
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة عين جرافيك
|التليفون:
|01001170113
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|العنوان:
|10 ج – ميدان ابن سندر , مصر الجديدة – القاهرة- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|28/7/2021
|رقم الإعلان:
|2100914
40 جنيه
260 جنيه
1,000 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
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