(للبيع)
|تصميم وتطوير المواقع الالكترونية واستضافتها "لنكن خيارك الاول حيث التميز في عصر التطور والحداثة" الموقع الالكتروني من اهم الميزات التي تساعدك على نشر عملك وافكارك المميزة عالمياً . تعمل شركة كيوبالي على •تطوير مواقع باستخدام قاعدة بيانات قوية وسريعة الاستجابة . •مواقع بجود عالية حسب المعاير القياسية لخدمات الويب لتناسب جميع الحواسيب والاجهزة المتطورة . •مواقع بتصاميم متقنة مناسبة لعملك بحيث تجعله أكثر تميزاً . •توفير استضافات متكاملة من جميع الجوانب اضافة الى حجز دومين او سيرفر مطور خاص بك
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Qpali
|التليفون:
|022989535
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|العنوان:
|Ramallah- Ramallah
الضفة الغربية - فلسطين
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|500 دولار
|تاريخ الإعلان:
|21/6/2020
|رقم الإعلان:
|2061134
500 دولار
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