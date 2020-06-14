تصميم وتطوير المواقع الالكترونية واستضافتها

(للبيع)

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فلسطين (الضفة الغربية) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
تصميم وتطوير المواقع الالكترونية واستضافتها "لنكن خيارك الاول حيث التميز في عصر التطور والحداثة" الموقع الالكتروني من اهم الميزات التي تساعدك على نشر عملك وافكارك المميزة عالمياً . تعمل شركة كيوبالي على •تطوير مواقع باستخدام قاعدة بيانات قوية وسريعة الاستجابة . •مواقع بجود عالية حسب المعاير القياسية لخدمات الويب لتناسب جميع الحواسيب والاجهزة المتطورة . •مواقع بتصاميم متقنة مناسبة لعملك بحيث تجعله أكثر تميزاً . •توفير استضافات متكاملة من جميع الجوانب اضافة الى حجز دومين او سيرفر مطور خاص بك
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Qpali
التليفون: 022989535

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العنوان: Ramallah- Ramallah
الضفة الغربية -

فلسطين
تفاصيل الإعلان:
السعر: 500 دولار
تاريخ الإعلان: 21/6/2020
رقم الإعلان: 2061134
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صورة الاعلان: برمجة وتصميم تطبيقات الموبايل

برمجة وتصميم تطبيقات الموبايل

(للبيع)

برمجة وتصميم تطبيقات الموبايل لتطوير وتوسيع نطاق عملك والمشاريع والافكار الريادية الخاصة بك شركة ك.
العنوان:

Luhanska Oblast - فلسطين
القسم: 

500 دولار

14/6/2020
صورة الاعلان: بحث عن عمل طبيب اختصاصي جراحة الفم والفكين في سلطنة عمان

بحث عن عمل طبيب اختصاصي جراحة الفم والفكين في سلطنة عمان

(طلب عمل)

طبيب اختصاصي جراحة الفم والفكين خريج اكاديمية دنبروبتروفسك الحكومية الطبية في اوكرانيا عام 1998 حاصل.

اتصل

18/4/2020
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