(للبيع)
|تصميم وتركيب جميع انواع شبكات الغازات الطبية للمستشفيات تقوم شركة) Siemens electronic سيمنس الكترونك ) ميديكال بتركيب وتصميم جميع انواع شبكات الغازات الطبية حسب المواصفات العالمية وعلى النظام الفرنسي أو الإنجليزي أو الألماني وحسب ظروف العمل وعمل الصيانة الدورية لكل الشبكات الغازات الطبية بعقود سنوية مخفضة للمستشفيات الحكومية والخاصة والمراكز الطبية والعيادات مع توفير جميع قطع الغيار اللازمة للتواصل موبايل /01144833114 / 01015002668 اميل / Zmalk1414@gmail.com
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|م / مصطفى
|التليفون:
|01144833114
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|العنوان:
|- سوهاج
سوهاج - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|141 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|30/12/2021
|رقم الإعلان:
|2117269
100 جنيه
11 جنيه