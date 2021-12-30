تصميم وتركيب جميع انواع شبكات الغازات الطبية للمستشفيات تقوم شركة) Siemens electronic سيمنس الكترونك ) ميديكال بتركيب وتصميم جميع انواع شبكات الغازات الطبية حسب المواصفات العالمية وعلى النظام الفرنسي أو الإنجليزي أو الألماني وحسب ظروف العمل وعمل الصيانة الدورية لكل الشبكات الغازات الطبية بعقود سنوية مخفضة للمستشفيات الحكومية والخاصة والمراكز الطبية والعيادات مع توفير جميع قطع الغيار اللازمة للتواصل موبايل /01144833114 / 01015002668 اميل / Zmalk1414@gmail.com