تصميم وتركيب جميع انواع شبكات الغازات الطبية للمستشفيات

(للبيع)

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صورة الاعلان: تصميم وتركيب جميع انواع شبكات الغازات الطبية للمستشفيات - في سوهاج مصر

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تصميم وتركيب جميع انواع شبكات الغازات الطبية للمستشفيات تقوم شركة) Siemens electronic سيمنس الكترونك ) ميديكال بتركيب وتصميم جميع انواع شبكات الغازات الطبية حسب المواصفات العالمية وعلى النظام الفرنسي أو الإنجليزي أو الألماني وحسب ظروف العمل وعمل الصيانة الدورية لكل الشبكات الغازات الطبية بعقود سنوية مخفضة للمستشفيات الحكومية والخاصة والمراكز الطبية والعيادات مع توفير جميع قطع الغيار اللازمة للتواصل موبايل /01144833114 / 01015002668 اميل / Zmalk1414@gmail.com
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: م / مصطفى
التليفون: 01144833114

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العنوان: - سوهاج
سوهاج -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 141 جنيه
تاريخ الإعلان: 30/12/2021
رقم الإعلان: 2117269
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صورة الاعلان: توريدات عامة للمستشفيات وصيانة واصلاح الاجهزة الطبية - في سوهاج مصر

توريدات عامة للمستشفيات وصيانة واصلاح الاجهزة الطبية

(للبيع)

- في سوهاج مصر

شركة) Siemens electronic سيمنس الكترونك )بسوهاج للتوريدات وصيانة واصلاح الاجهزة الطبية تقوم الشركة .
العنوان:

سوهاج - مصر

100 جنيه

30/12/2021
صورة الاعلان: اصلاح وصيانة جميع الاجهزة الطبية - في سوهاج مصر

اصلاح وصيانة جميع الاجهزة الطبية

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- في سوهاج مصر

شركة) Siemens electronic سيمنس الكترونك )بسوهاج للاصلاح وصيانة الاجهزة الطبية •و الشركة متخصصة فى .
العنوان:

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