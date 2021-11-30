تصميم وبرمجة وتطوير تطبيقات الاندرويد والايفون وموقع الانترنت مع شركة تك سو

(للبيع)
|تصميم وبرمجة تطبيقات الاندرويد والايفون – تصميم وبرمجة مواقع الانترنت نحن متخصصون في كل اانشاء وإدارة كل أنواع تطبيقات الهواتف ومواقع الانترنت لدينا خبره تزيد عن ٧ سنوات وسابقة اعمال تزيد عن ٣٠٠ تطبيق وعملائنا في الشرق الأوسط ودول العالم للتواصل واتس اب : 00201018974222 للتواصل عن طريق الهاتف : 00201277773580 للتواصل عن طريق الايميل : tec.soft.smart@gmail.com للمزيد وزيارة موقعنا اللالكتروني : /
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|تصميم وبرمجة وتطوير تطبيقات الاندرويد والايفون وموقع الانترنت مع شركة تك سوفت - Tecsoft
|التليفون:
|00201277773580
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|العنوان:
|- cairo
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|21/12/2021
|رقم الإعلان:
|2116257
1 ريال