تصميم وبرمجة مواقع انترنت وتطبيقات جوال

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تفاصيل الإعلان
كلنا يد واحدة لنعبر الازمات . شركة شفترز لتقنية المعلومات تقدم حزمة من الحلول البرمجية لكافة الانشطة التجارية المتضررة من الاوضاع العالمية الحالية . - متاجر الكترونية متكاملة - مواقع وتطبيقات عقارية تخدم البائع والمشتري على حد سواء - تطبيقات رياضية لأصحاب الصالات الرياضية والمتدربين - تطبيقات طبية لأصحاب العيادات والمستفيدين منها - تطبيقات التوصيل للمنازل - منصات الكترونية للتعليم عن بعد فقط تواصل معنا لتجعلنا جسرا تعبر به الازمات الى بر الأمان واتس آب (966565620035+) ويمكنك زيارة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: محمد نبيل خليفة
التليفون: 966565620035+

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - جدة
مكة -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,000 ريال
تاريخ الإعلان: 25/3/2020
رقم الإعلان: 2056837
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