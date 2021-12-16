(طلب عمل)
|تصميم وبرمجة مواقع الانترنت - تصميم تطبيقات الهواتف الذكية ( الأندرويد – الأيفون ) * متخصصون في - تصميم وبرمجة مواقع الانترنت : -تصميم تطبيقات الهواتف الذكية ( الأندرويد – الأيفون ) -عمل التحليل الفني الكامل للمشاريع الالكترونية ( SRS ) -* * نقبل الشراكة والتعاون المثمر وتنفيذ أي من خدماتنا للجميع ( أفراد – شركات ) ونتشرف بالتعاون وخدمة الجميع للتواصل واتس اب على رقم 00201277773580 الايميل : sales.tecsoft@gmail.com يرجي زيارة موقعنا. /
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|تصميم وبرمجة مواقع الانترنت تصميم تطبيقات الهواتف الذكية اندرويد وايفون
|التليفون:
|00201277773580
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|العنوان:
|- cairo
الأحمدي - الكويت
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|22/12/2021
|رقم الإعلان:
|2116335
500 دينار
1 دينار
12,511 دينار
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20 دينار
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