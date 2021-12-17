(للبيع)
|تصميم وبرمجة مواقع الانترنت - تصميم تطبيقات الهواتف الذكية ( الأندرويد – الأيفون ) - نحن شركة تك سوفت للحلول الذكية السلام عليكم نحن شركة تك سوفت للحلول الذكية * شركة مصرية مرخصة * متخصصون في مجال السوفت وير - تصميم وبرمجة مواقع الانترنت : -تصميم تطبيقات الهواتف الذكية * نقبل الشراكة والتعاون المثمر وتنفيذ أي من خدماتنا للجميع ( أفراد – شركات ) ونتشرف بالتعاون وخدمة الجميع للتواصل واتس اب على رقم 00201277773580 للمزيد /
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة تك سوفت
|التليفون:
|00201277773580
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|العنوان:
|- القاهره
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|17/12/2021
|رقم الإعلان:
|2115509
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