تصميم وبرمجة تطبيقات الاندرويد والايفون – تصميم وبرمجة مواقع الانترنت

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تفاصيل الإعلان
تصميم وبرمجة تطبيقات الاندرويد والايفون – تصميم وبرمجة مواقع الانترنت نحن متخصصون في كل اانشاء وإدارة كل أنواع تطبيقات الهواتف ومواقع الانترنت لدينا خبره تزيد عن ٧ سنوات وسابقة اعمال تزيد عن ٣٠٠ تطبيق وعملائنا في الشرق الأوسط ودول العالم للتواصل واتس اب : 00201018974222 للتواصل عن طريق الهاتف : 00201277773580 للتواصل عن طريق الايميل : tec.soft.smart@gmail.com للمزيد وزيارة موقعنا اللالكتروني : /
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: تصميم وبرمجة تطبيقات الاندرويد والايفون – تصميم وبرمجة مواقع الانترنت
التليفون: 00201277773580

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - cairo
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 22/12/2021
رقم الإعلان: 2116413
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مبرمج تطبيقات الهواتف الذكيه

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مبرمج تطبيقات الهواتف الذكيه : أصبحت الان تطبيقات الهواتف الذكيه اسمارت فون هي لغة العصر ووصل عدد ال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

22/12/2021
صورة الاعلان: مصمم تطبيقات اندرويد وايفون وهواتف ذكيه - في الجيزة مصر

مصمم تطبيقات اندرويد وايفون وهواتف ذكيه

(طلب عمل)

- في الجيزة مصر

مصمم تطبيقات اندرويد وايفون وهواتف ذكيه اذا كنت تريد تصمم تطبيق جوال بطريقه احترافيه فاني لدي سابقة .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

22/12/2021
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