تصميم موبايل ابلكشن - مبرمج اندرويد - مبرمج ايفون

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مصر (6 أكتوبر) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
لو عندك فكرة موبايل ابلاكيشن و عايز تنفذها وبتدور على شركة محترفة يبقى خليك مع تك سوفت ، عشان احنا فى تك سوفت نفذنا اكتر من 300 تطبيق موبايل بأفكار مختلفة ولشركات متنوعة سواء اندروين او IOS ده غير كمان اننا عملنا اكتر من 500 موقع ومتجر الكترونى وعلشان احنا عندنا فريق كامل من المبرمجين و المصممين المحترفين فمع تك سوفت هتقدر تنفذ اى فكرة تطبيق او اى موقع الكترونى بتحلم بيه ، ده غير اننا هنساعدك بخبرتنا وهنعملك تحليل كامل لمشروعك اون لاين وهنعلمك ازى تديره بشكل سليم . اتصل ب 00201277773580
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: nada galal
التليفون: 01277773580

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: october- egypt
6 أكتوبر -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2 جنيه
تاريخ الإعلان: 1/8/2021
رقم الإعلان: 2101224
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صورة الاعلان: تصميم موبايل ابلكشن - مبرمج اندرويد - مبرمج ايفون - في 6 أكتوبر مصر

تصميم موبايل ابلكشن - مبرمج اندرويد - مبرمج ايفون

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

مع تك سوفت هتقدر تنفذ اى فكرة تطبيق او اى موقع الكترونى بتحلم بيه ، ده غير اننا هنساعدك بخبرتنا وهنع.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر

2 جنيه

29/7/2021
صورة الاعلان: تصميم موبايل ابلكشن - مبرمج اندرويد - مبرمج ايفون - في 6 أكتوبر مصر

تصميم موبايل ابلكشن - مبرمج اندرويد - مبرمج ايفون

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

لو عندك فكرة موبايل ابلاكيشن و عايز تنفذها وبتدور على شركة محترفة يبقى خليك مع تك سوفت ، عشان احنا ف.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر

2 جنيه

8/7/2021
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