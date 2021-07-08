تصميم موبايل ابلكشن - مبرمج اندرويد - مبرمج ايفون

(للبيع)
|مع تك سوفت هتقدر تنفذ اى فكرة تطبيق او اى موقع الكترونى بتحلم بيه ، ده غير اننا هنساعدك بخبرتنا وهنعملك تحليل كامل لمشروعك اون لاين وهنعلمك ازى تديره بشكل سليم . للإستفسار من داخل مصر اتصل بنا على : 01277773580 او من خارج مصر على : 00201277773580 او على الواتس اب على نفس الرقم او ادخل على موقعنا www.tec-soft.net
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|nada galal
|التليفون:
|01280114168
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|العنوان:
|october- egypt
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|29/7/2021
|رقم الإعلان:
|2101051
2 جنيه