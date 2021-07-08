تصميم موبايل ابلكشن - مبرمج اندرويد - مبرمج ايفون

(للبيع)

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مصر (6 أكتوبر) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
مع تك سوفت هتقدر تنفذ اى فكرة تطبيق او اى موقع الكترونى بتحلم بيه ، ده غير اننا هنساعدك بخبرتنا وهنعملك تحليل كامل لمشروعك اون لاين وهنعلمك ازى تديره بشكل سليم . للإستفسار من داخل مصر اتصل بنا على : 01277773580 او من خارج مصر على : 00201277773580 او على الواتس اب على نفس الرقم او ادخل على موقعنا www.tec-soft.net
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: nada galal
التليفون: 01280114168

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العنوان: october- egypt
6 أكتوبر -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2 جنيه
تاريخ الإعلان: 29/7/2021
رقم الإعلان: 2101051
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صورة الاعلان: تصميم موبايل ابلكشن - مبرمج اندرويد - مبرمج ايفون - في 6 أكتوبر مصر

تصميم موبايل ابلكشن - مبرمج اندرويد - مبرمج ايفون

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

لو عندك فكرة موبايل ابلاكيشن و عايز تنفذها وبتدور على شركة محترفة يبقى خليك مع تك سوفت ، عشان احنا ف.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر

2 جنيه

8/7/2021
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