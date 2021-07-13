تصميم موبايل ابلكشن - مبرمج اندرويد - مبرمج ايفون

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (6 أكتوبر) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
محتاج موقع او ابلكشن اندرويد وايفون ل تطبيق عقاري او عندك فكرة تطبيق موبايل ابلكشن لبيع وشراء العقارات مثل عقار او زاهب ريح بالك وخليك مع تك سوفت للحلول الذكيه لانها صممت اكتر من الف موقع و ٣٠٠ ابلكشن في اكتر من دوله للتواصل واتس او فون ٠٠٢٠١٢٧٧٧٧٣٥٨٠ لمزيد من المعلومات ومشاهدة سابقة اعمال يرجي زيارة موقعنا.
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: nada galal
التليفون: 01280114168

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: october- egypt
6 أكتوبر -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2 جنيه
تاريخ الإعلان: 13/7/2021
رقم الإعلان: 2099828
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

اعلانات جديدة

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: اخصائيين / اخصائيات عظـام

اخصائيين / اخصائيات عظـام

(فرصة عمل)

لمجمعة طبية بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية اخصائيين / اخصائيات عظـام خبرة لاتقل عن سنتين بع.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

13/7/2021
صورة الاعلان: مطلوب اخصائية نسا وتوليد

مطلوب اخصائية نسا وتوليد

(مطلوب)

مطلـوب أخصائيات نساء وتوليد خبرة سنتين بعد الماجستير للعمل بمجموعة طبية بالطائف ف المملكة العربية .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

13/7/2021
صورة الاعلان: مطلوب مهندس معماري تصميم

مطلوب مهندس معماري تصميم

(فرصة عمل)

مطلوب مهندس معماري تصميم للعمل بمكتب استشارات هندسيه في مدينه الخميس مشيط بالمملكه العربيه السعوديه .
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

13/7/2021
صورة الاعلان: مطلوب كهربائي للعمل بالسعوديه

مطلوب كهربائي للعمل بالسعوديه

(فرصة عمل)

مطلوب كهربائي حاصل على مؤهل دبلوم صنايع قسم كهرباء للعمل بالمملكه العربيه السعوديه للاتصال 010331177.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

13/7/2021
صورة الاعلان: موظفين ادخال بيانات لتنظيمات فندقية - Data entry

موظفين ادخال بيانات لتنظيمات فندقية - Data entry

(فرصة عمل)

تعلن شركة " النيل للتخطيط السياحة والدعم التقني Nile Resort for Tourism planning and Technical S.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

13/7/2021
صورة الاعلان: توريد تصدير رمل وزلط مرشحات مطابق للمواصفات العالمية حاصل على شهادة المطاب

توريد تصدير رمل وزلط مرشحات مطابق للمواصفات العالمية حاصل على شهادة المطاب

(للبيع)

يشرف شركة كايرو فريش لانتاج وتصدير الخامات التعدينية والمحجرية ان تكون من الشركات الرائدة فى مصر فى .
العنوان:

الشرقية - مصر

1 جنيه

13/7/2021
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: مطلوب مهندسين مدني تصميم للعمل بالسعوديه

مطلوب مهندسين مدني تصميم للعمل بالسعوديه

(فرصة عمل)

مطلوب مهندسين مدني تصميم للعمل بمكتب استشارات هندسيه بمدينه الخميس مشيط خبره في التصميم الانشائي و ي.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

13/7/2021
صورة الاعلان: مطلوب سبحة أو عقد كهرمان /فتران01226150453

مطلوب سبحة أو عقد كهرمان /فتران01226150453

(للشراء (مطلوب))

مطلوب سبحة أو عقد كهرمان فتران/ عاج/خرتيت/مستكة مصرى عربى أوروبى يفضل التواصل واتس اب 01226150453.
العنوان:

القاهرة - مصر

1,000 جنيه

13/7/2021
صورة الاعلان: نشترى ساعتك/ قلمك لو ماركة عالمية

نشترى ساعتك/ قلمك لو ماركة عالمية

(للشراء (مطلوب))

مطلوب ساعات أو أقلام ماركة Rolex / monat blanc / BREITLING/ Cartier / Mont Blanc / Ebel / Patek Phi.
العنوان:

القاهرة - مصر

100 جنيه

13/7/2021
صورة الاعلان: مطلوب ساعة سويسرى أو يابانى قديم

مطلوب ساعة سويسرى أو يابانى قديم

(للشراء (مطلوب))

مطلوب ساعة سويسرى أو يابانى قديم بها عداد او اكثر داخل المينا بأى حالة أو شبيهه بالصور يفضل التواصل.
العنوان:

القاهرة - مصر

104 جنيه

13/7/2021
صورة الاعلان: تاون هاوس كورنر ببالم هيلز اكتوبر

تاون هاوس كورنر ببالم هيلز اكتوبر

(للبيع)

تاون هاوس كورنر ببالم هيلز بدون مقدم على 10 سنوات قسط 38 الف.على مساحة 187 متر مبانى ومساحة ارض 230.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

4,582,000 جنيه

13/7/2021
صورة الاعلان: ملابس حفلات خريجين - قبعة التخرج

ملابس حفلات خريجين - قبعة التخرج

(للبيع)

ملابس حفلات خريجين - قبعة التخرج 01003358542 - 01200561116 متخصصون في تصنيع (ارواب_اوشحة _قبعات ال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

13/7/2021
صورة الاعلان: تصدير

تصدير

(للبيع)

شركة البديوي للتصدير تعلن عن تصدير ملابس داخليه رجالي قطن 100% ذو جودة عاليه واسعارنا لاتقبل المنافس.
العنوان:

الغربية - مصر

اتصل

13/7/2021
صورة الاعلان: مصنع 2600م للبيع ببرج العرب الاسكندريه

مصنع 2600م للبيع ببرج العرب الاسكندريه

(للبيع)

مصنع 2600م للبيع ببرج العرب الاسكندريه ينفع غذائى و دوائى به مبنى 1300وفى 2600م ايضا بسعر 5مليون ونص.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

13/7/2021
صورة الاعلان: محامي تعويضات

محامي تعويضات

(للبيع)

محامي ومستشار قانوني خبرات واسعة في كل فروع القانون لكل الاعمال والاستشارات القانونية الخاصة بالشركا.
العنوان:

القاهرة - مصر

2 جنيه

13/7/2021
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager