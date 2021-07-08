تصميم موبايل ابلكشن - مبرمج اندرويد - مبرمج ايفون

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مصر (6 أكتوبر) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: تصميم موبايل ابلكشن - مبرمج اندرويد - مبرمج ايفون - في 6 أكتوبر مصر

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لو عندك فكرة موبايل ابلاكيشن و عايز تنفذها وبتدور على شركة محترفة يبقى خليك مع تك سوفت ، عشان احنا فى تك سوفت نفذنا اكتر من 300 تطبيق موبايل بأفكار مختلفة ولشركات متنوعة سواء اندروين او IOS ده غير كمان اننا عملنا اكتر من 500 موقع ومتجر الكترونى وعلشان احنا عندنا فريق كامل من المبرمجين و المصممين المحترفين فمع تك سوفت هتقدر تنفذ اى فكرة تطبيق او اى موقع الكترونى بتحلم بيه ، ده غير اننا هنساعدك بخبرتنا وهنعملك تحليل كامل لمشروعك اون لاين وهنعلمك ازى تديره بشكل سليم . 01277773580
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: nada galal
التليفون: 01280114168

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: october- egypt
6 أكتوبر -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2 جنيه
تاريخ الإعلان: 8/7/2021
رقم الإعلان: 2099242
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اعلانات جديدة

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: للبيع بالشماليات منطقة ال2000 قطعه بمدينة 6 أكتوبر

للبيع بالشماليات منطقة ال2000 قطعه بمدينة 6 أكتوبر

(للبيع)

للبيع بالشماليات منطقة ال2000 قطعه بمدينة 6 أكتوبر شقه للبيع170م بالشماليات علي بورتو أكتوبر مباشرة.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

6,000 جنيه

8/7/2021
صورة الاعلان: دوبلكس للبيع ب6 اكتوبر 272م بارقى كمبوند ابهى حياه اى فيلا للبيع 6اكتوبر

دوبلكس للبيع ب6 اكتوبر 272م بارقى كمبوند ابهى حياه اى فيلا للبيع 6اكتوبر

(للبيع)

دوبلكس واى فيلا للبيع 272م باميز كمبوند بالتوسعات الشماليه . ابهى حياه ارقى كمبوند ب6 اكتوبر على مس.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

اتصل

8/7/2021
صورة الاعلان: محاسب خبرة اريد عمل داخل محافظة سوهاج

محاسب خبرة اريد عمل داخل محافظة سوهاج

(طلب عمل)

انا محاسب خبرة طويلة بشركات تجارية وشركات مقاولات واريد عمل داخل مدينة سوهاج.
العنوان:

سوهاج - مصر

اتصل

8/7/2021
صورة الاعلان: فيلا مستقله للبيع ب(ماونتن فيو تشيل أوت بارك ) ب6 أكتوبر

فيلا مستقله للبيع ب(ماونتن فيو تشيل أوت بارك ) ب6 أكتوبر

(للبيع)

فيلا مستقله للبيع ب(ماونتن فيو تشيل أوت بارك ) ب6 أكتوبر موقع الكمبوند رائع بجوار بورتو أكتوبر ودقا.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

4,500,000 جنيه

8/7/2021
صورة الاعلان: مطلوب Medical Rep & Product specialist

مطلوب Medical Rep & Product specialist

(فرصة عمل)

.Excellent command of English language and computer skills- .Vet., Pharmacist, science (have NO Mil.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

8/7/2021
صورة الاعلان: شحن ونقل

شحن ونقل

(للإيجار)

نوفر للشركات سيارات نقل ثلاجات -تبريد-جامبو- نص نقل.
العنوان:

الشرقية - مصر

1,200 جنيه

8/7/2021
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صورة الاعلان: سولفانتو Solvanto لأذابه الدهون الموضعيه

سولفانتو Solvanto لأذابه الدهون الموضعيه

(للبيع)

سولفانتو Solvanto يساعدك على اذابه الدهون الموضعيه و نحت جسمك ,الموضوع ده بيتم عند دكتور التغذيه او.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

7/7/2021
صورة الاعلان: تجهيز مناطق العاب الاطفال

تجهيز مناطق العاب الاطفال

(للبيع)

التصميم ملائم لذوي الاحتياجات الخاصة وغيرهم حسب المعايير الطبية للكراسي المتحركة من نزلات ووصلات. طل.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر

اتصل

7/7/2021
صورة الاعلان: اجود اثاث مكتبي واحدث الموديلات لدى معارض اوفيس وود فرنتشر

اجود اثاث مكتبي واحدث الموديلات لدى معارض اوفيس وود فرنتشر

(للبيع)

اوفيس وودفرنتشر 01003755888 معارض اثاث مكتبي متكامل Office Wood Furniture - فرش مقرات ادارية - مكات.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

7/7/2021
صورة الاعلان: مصنع يونيفورم حضانه (شركة السلام لليونيفورم )

مصنع يونيفورم حضانه (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

مصنع يونيفورم حضانه (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) نحن شركة السلام نتفهم طبيعة يونيفورم الح.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

7/7/2021
صورة الاعلان: افضل شركة يونيفورم مصانع - افرول مهندس

افضل شركة يونيفورم مصانع - افرول مهندس

(للبيع)

افضل شركة يونيفورم مصانع - افرول مهندس 01200561116 متخصصون في تصميم وصناعة الزى الموحد للمصانع وشر.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

7/7/2021
صورة الاعلان: اكواب ورقية

اكواب ورقية

(للبيع)

ماكينات تصنيع العلب الكرتونية تقدم شركة دالتكس ايجيبت لماكينات و خطوط انتاج العلف الكرتونية , لكل را.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

7/7/2021
صورة الاعلان: فرصه لن تعوض متاح الأن عرض شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري

فرصه لن تعوض متاح الأن عرض شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري

(للإيجار)

فرصه لن تعوض متاح الأن عرض شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بموقع متميز جدا بمدينه نصر عند ميدان ال.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

550 جنيه

7/7/2021
صورة الاعلان: انتهز الفرصه والحق احجز العرض متاح الان شقه مفروشه للايجار بموقع متميز جدا

انتهز الفرصه والحق احجز العرض متاح الان شقه مفروشه للايجار بموقع متميز جدا

(للإيجار)

انتهز الفرصه والحق احجز العرض متاح الان شقه مفروشه للايجار بموقع متميز ججدا بمدينه نصر في ميدن الساع.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

11,000 جنيه

7/7/2021
صورة الاعلان: متاح الأن شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بموقع متميز جدا بمدينه نصر

متاح الأن شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بموقع متميز جدا بمدينه نصر

(للإيجار)

متاح الأن شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بموقع متميز جدا بمدينه نصر عند عمارات مايو في ميدان السا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

600 جنيه

7/7/2021
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