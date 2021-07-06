تصميم موبايل ابلكشن - مبرمج اندرويد - مبرمج ايفون

لو عندك فكرة موبايل ابلاكيشن و عايز تنفذها وبتدور على شركة محترفة يبقى خليك مع تك سوفت ، عشان احنا فى تك سوفت نفذنا اكتر من 300 تطبيق موبايل بأفكار مختلفة ولشركات متنوعة سواء اندروين او IOS ده غير كمان اننا عملنا اكتر من 500 موقع ومتجر الكترونى وعلشان احنا عندنا فريق كامل من المبرمجين و المصممين المحترفين فمع تك سوفت هتقدر تنفذ اى فكرة تطبيق او اى موقع الكترونى بتحلم بيه ، ده غير اننا هنساعدك بخبرتنا وهنعملك تحليل كامل لمشروعك اون لاين وهنعلمك ازى تديره بشكل سليم . 00201277773580