تصميم مواقع وتطبيقات

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

السعودية (الشرقية) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
عندك فكرة ومحتاج تعملها تنفيذ عاوز تطور أعمالك وبوقت قصير توصل لأكبر عدد من العملاء اسأل على عروض نهاية العام من (البدر للنظم الذكية) * مواقع أإلكترونية. * متاجر الكترونية. * تطبيقات الجوال المختلفة. **وللإطلاع على سابقة أعمالنا :: وللإطلاع على موقع الشركة / للتواصل من خلال الوتس اب فقط //
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: البدر للنظم الذكية
التليفون: 966552506939

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الاحساء- الاحساء
الشرقية -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 2/1/2021
رقم الإعلان: 2078465
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

اعلانات جديدة

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: جهاز كشف الحقائب والامتعة

جهاز كشف الحقائب والامتعة

(للبيع)

نتميز بتقديم مجموعة متنوعة من انواع كواشف الحقائب بأسعار تنافسية وعروض خاصة على الكميات واصحاب المشا.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

2/1/2021
صورة الاعلان: كافة أنواع الأقفال والكوالين الحديثة

كافة أنواع الأقفال والكوالين الحديثة

(للبيع)

بالأمس البعيد كان علق الأبواب يحتاج إلى مزلاج ضخم للحماية وغلق الأبواب جيدا وبالأمس القريب ظهرت الكو.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

2/1/2021
صورة الاعلان: طابعات الفواتير والباركود المتنوعة

طابعات الفواتير والباركود المتنوعة

(للبيع)

ـ طابعات الفواتير والباركود تتميز بفوة التحمل وسهولة الاداء وبسعر مناسب طبعة الفواتير والباركود سيو.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

2/1/2021
صورة الاعلان: ميزان الباركود الإلكتروني سهل الإستخدام

ميزان الباركود الإلكتروني سهل الإستخدام

(للبيع)

ـ توفيرا للوقت والمجهود وبسعر مناسب ميزان الباركود الإلكتروني،حيث يكون مناسب للمحلات التجارية والسو.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

31/12/2020
صورة الاعلان: بوابات دخول وخروج الافراد المتطورة

بوابات دخول وخروج الافراد المتطورة

(للبيع)

ـ،ـ بوابات دخول الأفراد والموظفين بالبصمة والكارت: تتميز البوابات بسهولة الحركة وقوة التحمل كما انه.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

31/12/2020
صورة الاعلان: تاغات انذار لمنع سرقة الملابس

تاغات انذار لمنع سرقة الملابس

(للبيع)

ـ لراحة بالك وانت داخل متجرك اتينا اليكم وبسعر مناسب تاغات بوابات الإنذارالتي تكون على شكل دائري تو.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

31/12/2020
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: اجهزة الانذار ضد السرقة

اجهزة الانذار ضد السرقة

(للبيع)

لحماية منزلك او مقر عملك اتينا لكم جهاز إنذار لاسلكي لحماية الشركات والمنازل ضد السرقة، وإذا حدثت أ.
العنوان:

القصيم - السعودية

اتصل

30/12/2020
صورة الاعلان: جهاز استدعاء للتمريض بالمستشفيات والمراكز الصحية

جهاز استدعاء للتمريض بالمستشفيات والمراكز الصحية

(للبيع)

لتوفير اكبر قدر من الراحة للمرضى وتوفير للوقت وسرعة الاستدعاء يستخدم في المستشفيات وفى بعض المستشف.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

30/12/2020
صورة الاعلان: جهاز الاكس راى لتفتيش الحقائب

جهاز الاكس راى لتفتيش الحقائب

(للبيع)

جهاز كشف الحقائب الاكس راي: عرض خاص وبسعر مناسب على أجهزة كشف الحقائب، حيث تستعمل في كل الأماكن وال.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

30/12/2020
صورة الاعلان: دروس خصوصية لمادة الفيزياء في المملكة العربية السعودية

دروس خصوصية لمادة الفيزياء في المملكة العربية السعودية

(طلب عمل)

بسم الله الرحمن الرحيم الى طلاب المملكة العربية السعودية الذين يبحثون عن دروس خصوصية في مادة الفيزيا.
العنوان:

الرياض - السعودية

150 ريال

30/12/2020
صورة الاعلان: طابعة باركود

طابعة باركود

(للبيع)

أسعار خاصة للجملة طابعات باركود موديلات ومقاسات متعددة سرعة في الطباعة وجودة في التصنيع متوافق للعم.
القسم: 

اتصل

30/12/2020
صورة الاعلان: جهاز ايوتا جهاز كشف الذهب والكنوز الدفينة

جهاز ايوتا جهاز كشف الذهب والكنوز الدفينة

(للبيع)

أجاكس أيوتا جهاز ذو نظام متكامل لكشف الكنوز من مسافات بعيدة وبتقنيات عالية لحرصنا على تقديم أفضل ا.
العنوان:

جازان - السعودية

1 درهم

30/12/2020
صورة الاعلان: مطلوب لكبرى مطاعم البرجر فى السعوديه ( الرياض ) :

مطلوب لكبرى مطاعم البرجر فى السعوديه ( الرياض ) :

(فرصة عمل)

مطلوب لكبرى مطاعم البرجر فى السعوديه ( الرياض ) : *محاسب عام : خبرة سنه او اتنين حد اقصى ( دفعه 201.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

30/12/2020
صورة الاعلان: مطلوب لكبرى مطاعم البرجر فى السعوديه ( الرياض ) :

مطلوب لكبرى مطاعم البرجر فى السعوديه ( الرياض ) :

(فرصة عمل)

مطلوب لكبرى مطاعم البرجر فى السعوديه ( الرياض ) : *سائق خاص لصاحب المطعم : السن لا يزيد عن 30 سنه .
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

30/12/2020
صورة الاعلان: مطلوب لكبرى مطاعم البرجر فى السعوديه ( الرياض ) :

مطلوب لكبرى مطاعم البرجر فى السعوديه ( الرياض ) :

(فرصة عمل)

مطلوب لكبرى مطاعم البرجر فى السعوديه ( الرياض ) : *سائق خاص لصاحب المطعم : السن لا يزيد عن 30 سنه .
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

30/12/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager