تصميم مواقع وتطبيقات

(للبيع)
|عندك فكرة ومحتاج تعملها تنفيذ عاوز تطور أعمالك وبوقت قصير توصل لأكبر عدد من العملاء اسأل على عروض نهاية العام من (البدر للنظم الذكية) * مواقع أإلكترونية. * متاجر الكترونية. * تطبيقات الجوال المختلفة. **وللإطلاع على سابقة أعمالنا :: وللإطلاع على موقع الشركة / للتواصل من خلال الوتس اب فقط //
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|البدر للنظم الذكية
|التليفون:
|966552506939
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|الاحساء- الاحساء
الشرقية - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|2/1/2021
|رقم الإعلان:
|2078465
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1 ريال
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150 ريال
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1 درهم
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