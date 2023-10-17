تصميم مواقع انترنت – برمجة مواقع انترنت – مع تك سوفت – Tech Soft

•شركة تك سوفت للحلول الذكية . صمم موقع الكتروني لشركتك أو مؤسستك أو حتى موقع تعريفي شخصي أو موقع متجر الكتروني لبيع منتجاتك أون لاين •متخصصون في تصميم وبرمجة مواقع الانترنت بكفاءة واحترافية وكل مواقعنا ديناميك يمكن التحكم في البيانات المعروضة بالموقع . •نستخدم أحدث التقنيات العالمية في تصميم وبرمجة مواقع الانترنت ، ونفذنا أكثر من 1000 موقع في كثير من الدول العربية والغربية مثل مصر والسعودية والكويت وسلطنة عمان والبحرين وقطر وتركيا وفرنسا وموريتانيا . •متخصصون أيضاً في تصميم وبرمجة تطبيقات