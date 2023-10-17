تصميم مواقع انترنت – برمجة مواقع انترنت – مع تك سوفت – Tech Soft

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Ad Photo: تصميم مواقع انترنت – برمجة مواقع انترنت – مع تك سوفت – Tech Soft - in Giza Egypt

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•شركة تك سوفت للحلول الذكية . صمم موقع الكتروني لشركتك أو مؤسستك أو حتى موقع تعريفي شخصي أو موقع متجر الكتروني لبيع منتجاتك أون لاين •متخصصون في تصميم وبرمجة مواقع الانترنت بكفاءة واحترافية وكل مواقعنا ديناميك يمكن التحكم في البيانات المعروضة بالموقع . •نستخدم أحدث التقنيات العالمية في تصميم وبرمجة مواقع الانترنت ، ونفذنا أكثر من 1000 موقع في كثير من الدول العربية والغربية مثل مصر والسعودية والكويت وسلطنة عمان والبحرين وقطر وتركيا وفرنسا وموريتانيا . •متخصصون أيضاً في تصميم وبرمجة تطبيقات
Contact The Advertiser:
Contact Name: تصميم تطبيقات الموبايل اندرويد وايفون ومواقع الانترنت مع شركة تك سوف
Telephone: 01277773580

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Location: الجيزة مصر- Al Marj
Giza -

Egypt
Ad Information:
Price: Call
Posting Date: 19/10/2023
Ad Number: 2246628
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Price
Posting Date
Ad Photo: شركة تصميم وبرمجة تطبيقات الهواتف – تصميم مواقع الانترنت - مع تك سوفت – tec - in Giza Egypt

شركة تصميم وبرمجة تطبيقات الهواتف – تصميم مواقع الانترنت - مع تك سوفت – tec

(For Sale)

- in Giza Egypt

•شركة تك سوفت للحلول الذكية هي شركة مصرية لها خبرة عريقة في تصميم وبرمجة تطبيقات الهواتف الذكية ( ا.
Location:

Giza - Egypt

Call

17/10/2023
Ad Photo: شركة تصميم وبرمجة تطبيقات الهواتف – تصميم مواقع الانترنت - مع تك سوفت – tec - in Giza Egypt

شركة تصميم وبرمجة تطبيقات الهواتف – تصميم مواقع الانترنت - مع تك سوفت – tec

(For Sale)

- in Giza Egypt

•شركة تك سوفت للحلول الذكية هي شركة مصرية لها خبرة عريقة في تصميم وبرمجة تطبيقات الهواتف الذكية ( ا.
Location:

Giza - Egypt

Call

16/10/2023
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